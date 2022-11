Correct Groep uit Wijk en Aalburg lanceert nieuwe huisstijl

WERKENDAM • De Correct Groep uit Wijk en Aalburg lanceerde op donderdag 3 november met trots zijn nieuwe huisstijl. De naam ‘Correct Groep’ bestaat nu niet meer. ‘Vernieuwing, eigentijds en een tikkeltje eigenwijs’, zijn de sleutelwoorden voor de verandering die is doorgevoerd.

De drie onderdelen van Correct hebben hun eigen gezicht gekregen. Correct Beveiliging, Correct Schoonmaak en Hymy. Waar Correct Beveiliging en Correct Schoonmaak hun vertrouwde naam behouden, is de naam ‘Hymy’ (uitspraak: hiémie) nieuw. Dit was voorheen Correct Zorg.

Glimlach

Hymy komt uit het Fins en betekent letterlijk ‘glimlach’, want Hymy staat voor zorg met een glimlach. De zorg blijft hetzelfde, wordt misschien zelfs wel beter. Met Hymy positioneert het bedrijf zich beter op de arbeidsmarkt. Het team gaat zich uitbreiden. Hiermee kan de continuïteit, stabiliteit en kwaliteit in de zorg blijvend geboden worden.

Fort Altena

De presentatie van de drie onderdelen vond plaats in Fort Altena. In aanwezigheid van ruim honderd personeelsleden werd de nieuwe huisstijl gelanceerd. Niet alleen de websites en de huisstijl, maar ook de kleding is in een nieuw, (bij)passend jasje gegoten. De teams hebben nagedacht over draagcomfort en uitstraling.

Familiebedrijf

De drie bedrijven blijven samen vertegenwoordigd in het familiebedrijf, dat sinds 1976 gevestigd is in de regio. De teams werken nauw samen en blijven één geheel.