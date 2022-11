Anne en Nicolette zoeken vrijwilligers: ‘Je loopt de kans dat je nooit meer weg wilt’

27 minuten geleden

Algemeen 106 keer gelezen

GIESSEN • Anne en Nicolette van De HartenJager in Giessen zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Beiden zijn werkzaam voor Trema Welzijn, waar deze sfeervolle locatie onder valt. In deze tijd van het jaar vinden er veel sportactiviteiten plaats in sporthal De Jager, waardoor extra bemanning zeer wenselijk is. Dat het best leuk is om vrijwilliger in de HartenJager te zijn, blijkt al snel wanneer de eerste vrijwilligers op een donderdagmorgen binnenstromen. “Ik sta niet voor niets zo vroeg op”, maakt één van de vrijwilligers lachend duidelijk.

“We hebben altijd in de slappe was gezeten wat betreft het aantal vrijwilligers, maar vanwege diverse omstandigheden zitten er nu minder vrijwilligers in de poule”, vertelt Nicolette van Andel van de HartenBrigade. Samen met Anne van Breugel, de beheerder van de HartenJager, is zij verantwoordelijk voor de activiteiten die in de HartenJager georganiseerd worden.

‘Getrouwd in gemeenschap van goederen’

De vrijwilligers van de HartenBrigade en de sporthal werken samen onder één dak, waardoor de één ook helpt bij de ander. “De HartenBrigade en de sporthal zijn wat dat betreft getrouwd in gemeenschap van goederen en met de opbrengsten van de één, kunnen we de activiteiten van de ander voor een ieder financieel toegankelijk houden”, zegt Nicolette met een knipoog.

Enthousiaste vrijwilligers

De HartenJager mag zich al rijk rekenen met vele erg enthousiaste vrijwilligers. Eén van hen is Sija, die sinds kort betrokken is. Ze zegt het leuk te vinden om op deze manier invulling aan haar dag te geven. “Ik heb altijd opgepast, maar dit was niet meer nodig. Hierdoor kwam ik een stuk minder onder de mensen”, vertelt ze. “Nu kom ik alle groenten voor in de soep snijden”, doelt ze op de soepmaaltijd die op donderdagmiddag georganiseerd wordt.

Voor vrijwilligster Henny is ook de aanwezigheid van Anne en Nicolette erg belangrijk. “Het is fijn dat er hier een aanspreekpunt is en dat er altijd naar je geluisterd wordt. Er wordt hier niet geoordeeld en je mag zijn wie je bent.”

Ook Linda ervaart de steun van Anne en Nicolette. “Nadat ik hier één keer was geweest, wilde ik niet meer weg”, vertelt ze. “Dat je hier jezelf mag zijn en dat Anne en Nicolette laten zien dat ze je waarderen, door middel van een schouderklopje, knuffel of een lief berichtje, waardeer ik het meest.”

Specialiteit

Iedere vrijwilliger heeft een specialiteit ontwikkelt, zo lijkt het. Sija en Henny maken regelmatig heerlijke soep, terwijl Linda uitblinkt in het bakken van appeltaart en een jongen uit ‘Gezinshuis Terug naar de Toekomst’ in het bakken van hartenkoeken met jam en chocolade. Nicolette is in haar nopjes met alle vrijwilligers. “We krijgen heel erg veel van hen terug”, vertelt ze. “Het is daarom belangrijk dat ze gewaardeerd worden en dat de sfeer goed is.”

Door de aanwezigheid en werkzaamheden van vrijwilligers, kunnen mensen als Truus in de HartenJager terecht voor wat afleiding. “Hierdoor voel je jezelf niet zo snel alleen. Ik woon sinds kort in een appartement, waar minder huishoudelijk werk te doen is. Daardoor ben je snel klaar, maar wat moet je dan? Ik kom hier nu al een aantal weken en vind het een fijne invulling van de dag”, vertelt ze.

Maandagavond en zaterdag

Met name voor de maandagavond en de zaterdagen worden vrijwilligers gezocht. Wat de taken achter de bar zijn? Koffie, thee en fris schenken, maar ook alcoholische versnaperingen zoals bier. Op zaterdagen worden er ook eenvoudige broodjes verkocht en zijn er smoothies te koop.

“Het is fijn wanneer de nieuwe vrijwilligers flexibel zijn en ze het leuk vinden om met mensen te werken. Ook is het handig wanneer je van plan b en c houdt, want plan a voeren we hier zelden uit”, vertelt Nicolette.

“Heb jij zin om in een gezellig team de handen uit de mouwen te steken, laat het dan weten via 06-30090707 of 06-38694800. Realiseer je wel dat als je eenmaal binnen bent, je de kans loopt dat je nooit meer weg wilt.”