• De showroom van St. Middelkoop in Werkendam.

St. Middelkoop uit Werkendam organiseert informatieavond over verduurzamen

zo 13 nov 2022, 08:59

WERKENDAM • Verduurzaming is sinds de explosief gestegen energieprijzen een veelbesproken thema. Om deze reden organiseert St. Middelkoop uit Werkendam een informatieavond, waarop handige tips worden gegeven voor lagere energiekosten.

“Verduurzaming leeft momenteel heel erg”, vertelt Johan Branderhorst, van het Werkendamse bedrijf. “Veel mensen vragen zich af hoe ze hun huis kunnen verduurzamen.” Om de mensen hierin sturing te geven heeft het bedrijf besloten om een informatieavond te organiseren. Deze zal op D.V. 23 november plaatsvinden in de showroom van St. Middelkoop, Leeghwaterstraat 14 in Werkendam, en begint om 18.45 uur.

Laagdrempelig

“We hebben er bewust voor gekozen om de avond laagdrempelig te houden”, zegt Branderhorst. “Bij verduurzaming denk je al snel aan zonnepanelen of een warmtepomp, maar dit is niet voor iedereen te betalen. Daarom is er deze avond ook aandacht voor alternatieven, zoals tochtstrippen, ledverlichting, isolatiefolie en energiezuinige kozijnen.”

Op de informatieavond zal er vanaf 19.15 uur een lezing worden gehouden door dhr. S. van Balen, van het bedrijf Energie en Woning. Dit bedrijf geeft adviezen over het verduurzamen van woningen. “De lezing zal puur informatiegericht zijn en tijdens de lezing zal er interactie met het publiek gezocht worden”, aldus Branderhorst.

Stands

Na de lezing is er de mogelijkheid om informatie op te doen bij verschillende stands. Zes bedrijven zullen energiebesparende producten tonen en hierover vertellen. De deelnemende bedrijven zijn Energie en Woning, Elton (leverancier van tochtstrippen), MK kozijnen (leverancier van kunststof en aluminium kozijnen), BZW Holland (leverancier van isolatiematerialen), GNC (leverancier van warmtepompen en zonnepanelen) en Rexel (leverancier van ledverlichting). St. Middelkoop heeft zelf ook energiezuinige producten in het assortiment.

Aanmelden

Het is tot D.V. 18 november mogelijk om gratis aan te melden voor de informatieavond, die tot ongeveer 21.30 uur zal duren. Aanmelden kan door een mail te sturen naar werkendam@stmiddelkoop.nl, of via de website van St. Middelkoop.