Zanger Ben Cramer geeft optreden in Altenahove: ‘Deze dagen geven veel kleur’

17 minuten geleden

Algemeen 84 keer gelezen

ALMKERK • “Jullie zitten daar zo mooi, hand in hand. Hoe lang kennen jullie elkaar al?” Zanger Ben Cramer staat net vijf minuten op het podium van zorglocatie Altenahove in Almkerk als zijn oog op een ogenschijnlijk verliefd koppeltje op de eerste rij valt. De Amsterdamse zanger weet de volle zaal, met vrijwel alle bewoners van Altenahove én Antonia, met warmte voor zich te winnen.

Het bleef lange tijd een grote verrassing: wie is toch die beroemde artiest die donderdag 27 oktober een concert zou geven in de grote zaal van Altenahove? “Natuurlijk vroegen we het de bewoners: wie denkt u dat het wordt? We voedden het wel. Dat er iets speciaals zou gaan gebeuren, begon ook steeds meer te leven”, vertelt zorgmanager Petra de Heus.

Gift

Het optreden van Cramer is een gift van Stichting Antonia, die de twee zorglocaties van Mijzo in Almkerk jaarlijks een mooi cadeau geeft. “Vaak is het een innovatie, iets van toegevoegde waarde voor de bewoners. Ditmaal wilden we hen een feestmiddag geven”, legt Klaas Rienks van de Stichting uit.

Sinds de pandemie zijn er weinig echte feestelijkheden georganiseerd in de zorglocaties in Almkerk. Samen met Mijzo-clustermanager Petra le Polder opende Rienks de middag. Zij toonde zich zeer dankbaar voor de gift. “Wij kunnen helaas niet veel extra’s meer bieden dan sec de zorg. Dit soort dagen geven veel kleur. Dat de Stichting dat met hun financiële middelen voor ons wil doen, is een echte bonus. Dit zijn de slagroomtoefjes op de taart.”

Hoogtepunt

Achterin de zaal zitten tientallen vrijwilligers van Altenahove en Antonia. Waaronder Folkje van ’t Hoog, die hier al tien jaar werkt. “Muziek is heel belangrijk, dat doet heel veel. Ik kijk nu vooral rond; hoe staan de oogjes, vinden ze het leuk? En mochten ze onrustig worden, neem ik ze even mee naar buiten.” Want het optreden van Cramer is weliswaar het hoogtepunt van de dag, maar er was meer.

Knippen en scheren

Bewoners konden zich ’s morgens op ouderwetse wijze laten scheren en knippen met een mes door kapper De Natte Kwast. Er liep een smartlappenaccordeonist rond en een nostalgiefotograaf maakte kiekjes in sepia. Vervolgens kregen de bewoners een Brabantse lunch aangeboden. “Het kan dus veel voor ze zijn. Dat houd ik in de gaten. Je wilt dat zij het fijn en leuk hebben. Ze zullen vanavond wat onrustiger zijn, maar dat komt goed. Daar zijn wij voor”, zegt Van ’t Hoog.

‘In mijn jeugd op gedanst’

Joop Klute woont in Antonia en is zichtbaar aan het genieten van het concert. “Dit is toch wel speciaal. Natuurlijk ken ik alle liedjes, ik heb hier in mijn jeugd op gedanst”, zegt hij. Cramer zoekt volop contact met het publiek en grapt met zijn muzikale begeleiding. Rienks merkt al gauw dat deze middag een succes is. “Mensen helpen, daar gaat het om in het leven. Daarom vind ik de zorg zo’n mooie plek. Ik geloof dat de mensen het mooi vonden.” En Le Polder: “Zag je die twee voorin? Ze zaten de hele tijd hand in hand. Ontroerend vind ik dat.”