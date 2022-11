Niels van Maastrigt laat clubhart spreken: ‘Iedereen wist dat het een moeilijk seizoen zou worden’

za 12 nov 2022, 11:52

NIEUWENDIJK • Altena moet het dit seizoen doen met een jeugdig elftal, als gevolg van het vertrek van het grootste deel van de selectie. Niels van Maastrigt liet zijn clubhart spreken. De 32-jarige Nieuwendijker is de nestor in de ploeg.

‘Oudgediende’ Niels van Maastrigt moest er wel even over nadenken om zijn in nood verkerende Altena een helpende hand toe te steken. “Ik moet bekennen, dat ik even twijfelde om mezelf weer beschikbaar te stellen. Het was een rare en zorgelijke situatie voor de club met veel onzekerheid door de complete leegloop. Een stel vrienden van mij in het tweede elftal twijfelde ook. Op zich ben ik er wel van overtuigd dat ik met mijn ervaring, inzet en mentaliteit een steentje bij kan dragen aan de jonge groep”, aldus de Nieuwendijker, die uiteindelijk toch zijn clubhart liet spreken.

“Loyaliteit vind ik persoonlijk heel belangrijk en een mooie deugd. Daar probeer ik ook naar te leven. De club heeft nu meer dan ooit iedereen nodig om overeind te blijven.”

“We hebben gewoon een flink jasje uitgedaan qua kwaliteit. Daar ben ik me van bewust. We hebben veel goede voetballers verloren. Je complete eerste elftal is gewoon weg. Iedereen wist dus dat het dit seizoen heel moeilijk gaat worden, maar we hebben laten zien dat we tegen GRC 14 en Roda Boys, als we er heel veel energie insteken en keihard werken, zeker resultaat kunnen halen. Dat is ook de basis voor de rest van het seizoen.”

Leegloop

Van Maastrigt zag als rasechte clubman de leegloop bij Altena met lede ogen aan. “Niemand zag het in eerste instantie aankomen. Je wist wel dat Jamiro Libretto en Alexander McDermott weg zouden gaan. Dat zoveel jongens, waaronder ook Eddy Wijtvliet en Kenneth Hoeke, volgden had ik niet verwacht. Ook een paar vrienden van mij uit het tweede elftal zijn vertrokken. Daar baal ik natuurlijk wel van. Het zijn echter volwassen jongens en hun keuzes moet je respecteren. Het blijft tenslotte amateurvoetbal. Je kan wel blijven treuren om wat het was, maar ik heb in de voorbereiding de knop al omgezet. Je moet het doen met de jongens, die je nu hebt”, aldus de centrale verdediger.

“We hebben een jonge groep en een dunne selectie. Zo simpel is het. Ook qua ambities hebben we een stap teruggedaan. De laatste jaren waren we altijd in de strijd om periodetitels en draaiden we mee bovenin de tweede klasse. Nu moeten we naar beneden kijken en hopen dat je niet rechtstreeks degradeert. Dat is voor iedereen wennen, ook voor de supporters en mensen om de club heen”, stelt Van Maastrigt, die samen met jongens als Brian de Graaf, Jorik Zuidwegt en Melis Kocan de kar moet trekken in Nieuwendijk.

Happening tegen Woudrichem

De van een spierblessure herstelde Van Maastrigt traint weer mee en hoopt er bij weer bij te zijn in de derby tegen Woudrichem aanstaande zaterdag. Hij hoopt dat het een leuke happening wordt in Nieuwendijk.

“Wij kijken daar natuurlijk wel naar uit. Derby’s zijn altijd mooi op welke positie je ook staat op de ranglijst. Dat zijn wedstrijden op zich. Het zijn altijd aparte wedstrijden, waarin soms nieuwe krachten loskomen. Woudrichem staat ook niet al te hoog en zitten in een beetje vergelijkbare situatie als wij. Zij hebben ook een jasje uitgedaan en missen belangrijke jongens als Wilty Schaap. Wij kunnen ons voor elke wedstrijd opladen, maar derby’s blijven speciaal. De entourage is ook speciaal. Een derby wil je altijd winnen en het gaat vaak op het randje. We zijn misschien niet de favoriet, maar dat is dit seizoen in geen enkele wedstrijd het geval”, stelt Niels van Maastrigt, die Altena niet bij voorbaat kansloos acht.

“Wij hebben tegen ploegen als GRC 14 en Roda Boys aangetoond, dat we genoeg beleving erin kunnen gooien en dat we daar ook een goed resultaat tegen kunnen behalen. Waarom zou dat dan niet kunnen tegen Woudrichem?’, vraagt hij zich hardop af.

Huid duur verkopen

“In het verleden waren we Woudrichem meestal de baas, maar dat zal nu om het even zijn”, besluit Van Maastrigt. “Wij gaan onze huid duur verkopen. Je moet wel het gogme hebben, met slimmigheidjes. Of wij dat met onze jonge ploeg hebben, is afwachten. Toch gaan wij niet met lood in de schoenen het veld op. Dat doen wij nooit”, klinkt het strijdbaar uit de mond van de Nieuwendijker.

Hij ziet het zeker niet somber in. “Ik ben altijd een optimist. Zolang er kans is, moet je ervoor gaan en moet je alles geven wat je hebt om te winnen”, wil hij zaterdag tegen Woudrichem in de strijd voorop gaan.

Naam: Niels van Maastrigt

Geboren: 31-10-1990

Leeftijd: 32 jaar

Woonplaats: Nieuwendijk

Dagelijks leven: werkzaam in uitzendbranche

Positie: Centrale verdediger

Club: Altena

Nico van Es