‘Overlastgevende’ bomen bij Hof Albrecht in Werkendam worden toch gekapt

vr 11 nov 2022, 17:29

WERKENDAM • De ‘overlastgevende’ bomen die bij het in aanbouw zijnde appartementencomplex Hof Albrecht aan de Snellenweer in Werkendam staan, worden toch gekapt. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief die het college aan de raad verstuurd heeft.

Toekomstige bewoners van het appartementencomplex zijn van mening dat de aanwezigheid van de bomen leidt tot onaanvaardbare overlast in hun toekomstige woonsituatie. De bomen reiken bij sommige appartementen namelijk tot aan het balkon.

Motie

De VVD en SGP diende in juni een motie in om de bomen om deze reden te laten kappen. De motie kreeg echter niet voldoende steun, waardoor de kap in eerste instantie niet door zou gaan. Er werd afgesproken de situatie nogmaals goed te beoordelen als de balkons van de appartementen betreedbaar zijn, de bomen vol in blad staan en de bouwstellingen zijn verwijderd.

Niet wenselijk

Naar aanleiding van deze nieuwe opname, die in juli heeft plaatsgevonden, deelt het college de mening dat handhaving van de bomen, door de korte afstand tot het gebouw en de bladerdichtheid van de bomen, niet wenselijk is. Hierom is er inmiddels een kapvergunning voor de bomen aangevraagd.

Kappen laat op zich wachten

Het kappen van de bomen zelf kan overigens pas plaatsvinden, wanneer de overwinteringsperiode van de poelkikker voorbij is, half april 2023, en er dan geen sprake is van broedsels in de bomen. Kappen vindt daarom uiterlijk in augustus 2023 plaats. In de tussentijd zijn de bomen teruggesnoeid tot 50 procent van de kruingrootte.

Nieuwe bomen

Daarnaast wordt gewerkt aan het herplanten van nieuwe passende bomen op de plaats van de gekapte bomen en ook aan vergroening op een locatie elders. Bewoners zullen daarbij worden betrokken.