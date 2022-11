Gemeente in gesprek met professionals in sociale domein

do 10 nov 2022, 16:55

ALTENA • De gemeente gaat op donderdagavond 24 november in gesprek met professionals in het sociale domein. Wethouder Anneloes van Hunnik opent de werkconferentie, die gehouden wordt in het Dorpshuis van Meeuwen.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks gesprekken met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en professionals om tot een ‘Maatschappelijke agenda’ te komen. Waar inwoners meedoen, gezond zijn en zich thuis voelen.

“De gemeente kan het niet zonder bevlogen professionals die dagelijks voor onze inwoners klaar staan. Zij zorgen samen met onze inwoners voor een Altena waar het fijn wonen, leren en leven is”, aldus wethouder Anneloes van Hunnik.

Op deze website kan men zich aanmelden en meer informatie vinden over alle bijeenkomsten. Of neem contact op met projectleider Jung Im Koomans, j.koomans@gemeentealtena.nl, of tel. 0183-516100.