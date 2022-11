• Eén van de inzamellocaties in Altena, vorig jaar.

Clubs kunnen kas spekken met inzamelen van kerstbomen

ALTENA • Verenigingen en clubs in Altena die hun kas willen spekken, kunnen zich bij de gemeente aanmelden om een inzamellocatie voor kerstbomen te beheren. De inzamelactie vindt plaats op vrijdagochtend 6 januari 2023.

Verenigingen en clubs die op een door de gemeente aangewezen locatie bomen innemen, krijgen hiervoor een vergoeding van 50 euro en 15 euro per persoon per uur. Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat de gemeente Altena deze actie houdt.

In de voormalige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg werden tot afgelopen jaar verschillende manieren van inzamelen gehanteerd. Om het beleid gelijk te trekken heeft Altena ervoor gekozen de inzameling overal uit handen te geven.

Versieringen verwijderen

De verenigingen en clubs moeten aan iedere inwoner die een kerstboom in komt leveren een vergoeding van 0,50 euro betalen. Daarnaast moeten eventuele kruisen en achtergebleven kerstboomversieringen verwijderd worden. Handschoenen en iets te eten of te drinken worden niet gefaciliteerd door de gemeente, daar moeten de clubs en verenigingen zelf voor zorgen.

Eén, twee of vier vrijwilligers

Afhankelijk van de inzamellocatie moeten er één, twee of vier vrijwilligers aanwezig zijn. Voor parkeerplaats het Bolwerk, de inzamellocatie in Woudrichem, worden er bijvoorbeeld vier vrijwilligers gevraagd.

37 vrijwilligers

Vrijwilligers dienen minimaal zestien jaar oud te zijn en er moet ten minste één persoon op de locatie aanwezig zijn, die ouder is dan achttien jaar. Op de 21 locaties zijn er in totaal 37 vrijwilligers nodig. Als er voor een plaats meerdere inschrijvingen zijn, loot de gemeente tussen de inschrijvers.

Vrijwilligers kunnen zich inschrijven via de website van de gemeente.