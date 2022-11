Extra geld voor verenigingen en instellingen, mogelijk Altenabon voor minima

wo 9 nov 2022, 15:04

Algemeen 125 keer gelezen

ALTENA • De gemeenteraad heeft dinsdagavond de begroting voor 2023 vastgesteld. Ook heeft de raad het college verschillende opdrachten meegegeven, waaronder het onderzoeken van de mogelijkheden voor een Altenabon.

De Altenabon zou een extraatje zijn voor minima, die deze bon kunnen uitgeven bij lokale ondernemers. Het voorstel werd ingediend door de VVD, AltenaLokaal, Progressief Altena en het CDA en kreeg steun van de gehele raad. Het college moet bij het initiatief rekening houden met de wettelijke en financiële mogelijkheden van de gemeente en de praktische uitvoerbaarheid.

Drie miljoen euro

In de jaren 2022, 2023 en 2024 wordt er in totaal drie miljoen euro extra uitgetrokken voor sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen en instellingen. Een amendement hierover werd door alle partijen, behalve de Vrije Volkspartij Altena gesteund. De VVA zag liever extra steun aan inwoners.

De gemeenteraad wil met het extra budget de toekomst van de verenigingen en instellingen waarborgen en de gevolgen van de energiecrisis voor zijn. Het college is opgedragen voor 1 januari 2023 een plan te maken, hoe het extra geld het meest effectief kan worden ingezet. Ook moet het college met spoed een plan presenteren om accommodaties versneld te verduurzamen.

Subsidie bibliotheek

Unanieme steun was er een voorstel van Progressief Altena om de subsidie voor de bibliotheek met vijf procent te verhogen. Het college kreeg tevens de opdracht mee om een toekomstvisie voor het bibliotheekwerk in Altena op te stellen.

Stijging van ozb gehandhaafd

De VVD, SGP en VVA dienden samen een voorstel in om de ozb maximaal met drie procent te laten stijgen, in plaats van vijf procent. Dit is volgens de partijen mogelijk, gezien de gezonde financiële situatie van de gemeente Altena. Het voorstel, dat zo’n 250.000 euro zou kosten, kreeg echter niet voldoende steun en werd bovendien afgeraden door wethouder Hans Tanis.