Problemen met leerlingenvervoer door personeelstekort, ziekteverzuim en extra vraag

wo 9 nov 2022, 13:03

ALTENA • In de gemeente Altena zijn er flinke problemen met het leerlingenvervoer. Dit wordt veroorzaakt door personeelstekort bij vervoerder Juijn, een hoog ziekteverzuim en extra vraag vanuit de gemeente.

Leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen, bijvoorbeeld door een handicap, gedragsproblemen of ziekte, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Kinderen uit deze doelgroep moeten soms lang wachten voordat zij opgehaald worden en nieuwe ritten zijn lastig in te plannen op de gewenste tijden.

“Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor ouders die hier onverwacht mee geconfronteerd worden, maar ook voor hun kinderen.”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Kilometervergoeding

Ondanks acties en maatregelen, verwacht het college dat de problemen de komende maanden zullen blijven aanhouden. Het college wil de ouders daarom wijzen op de mogelijkheid van een kilometervergoeding voor aangepast (taxi)vervoer en denkt aan de mogelijke inzet van vrijwilligers.