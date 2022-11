Altena Brass en HartenBrigade organiseren bijzonder kerstconcert

GIESSEN • Altena Brass organiseert in samenwerking met de HartenBrigade een bijzonder kerstconcert op zaterdag 17 december in sporthal De Jager in Giessen. Het wordt een avond vol sfeer met een mix van sfeervolle kerstmuziek en mooie showelementen. De grote zaal van de sporthal zal deze avond omgetoverd worden tot sfeervolle concertzaal met kerstbomen en verlichting.

Naast Altena Brass kunnen bezoekers genieten van zang van zang door een groep fantastische popzangers, die zijn voortgekomen uit het welbekende DeKoor uit Utrecht. Op het programma staan diverse muziekstijlen, van Stille Nacht tot o.a. Michael Buble, Adèle, Jacob Collier, The Pentatonics tot Lady Gaga.

Samenwerking met HartenBrigade

Altena Brass wil graag iets extra’s doen voor mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben, vanwege ziekte of het verlies van dierbaren en voor mensen die in het algemeen een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege beperkte financiële middelen of weinig sociale contacten. Daarom heeft Altena Brass de samenwerking gezocht met de HartenBrigade, een organisatie die op heel veel verschillende manieren mensen met elkaar wil verbinden.

Stamppottenbuffet

Altena Brass en de HartenBrigade doen er samen alles aan om dit initiatief tot een groot succes te maken. Voorafgaand aan het concert is er voor vijftig mensen een gratis diner in de vorm van een heerlijk stamppottenbuffet. Aansluitend kunnen zij gratis het concert bezoeken. Ook worden er honderd kaarten beschikbaar gesteld voor het gratis bijwonen van het concert.

Aanmelden

Iemand aanmelden die een moeilijke periode achter de rug heeft en wel een steuntje in de rug kan gebruiken, kan via www.altenabrass.nl. Het is ook mogelijk om op de website direct kaarten te bestellen. Een kaartje kost 10,00 euro en is inclusief een pauzedrankje.