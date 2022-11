Theaterhoppen in Woudrichem, het was weer een feest

di 8 nov 2022

WOUDRICHEM • Het inmiddels bekende Huiskamertheaterfestival - dat jaarlijks in de vesting van Woudrichem plaatsvindt in het eerste weekend van november - trok dit jaar 275 enthousiaste bezoekers en was daarmee ook dit jaar weer uitverkocht. Bij het groeiende aantal vaste Hoppers staat het al standaard in de agenda.

Opvallend was dit jaar de aanmelding van een groot aantal nieuwe Hoppers en dat de vaste Hoppers met steeds grotere groepen komen. De variatie en kwaliteit van de artiesten werd weer positief beoordeeld en ook de door de begeleiders voorgedragen gedichten van Mirjam Wolters, die tijdens de nazit persoonlijk aanwezig was en haar mooie kerstkaarten te koop aanbood.

Bijzondere locaties

Ook dit jaar werd gespeeld op meerendeels nieuwe locaties. Leuk voor de bezoekers om zo met de voorstellingen ook bijzondere huiskamers van binnen te kunnen bewonderen.

Voorverkoop

Tijdens de exclusieve voorverkoop is dit jaar meer dan 70 procent van de kaarten verkocht. Ingeschreven Hoppers krijgen in de nazomer een speciale email en twee weken de tijd om kaarten te bestellen, voordat het programma in de pers verschijnt.