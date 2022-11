Jongerenraad Going4Altena zoekt nieuwe leden tussen de 13 en 24 jaar

38 minuten geleden

Algemeen 89 keer gelezen

ALTENA • Jongerenraad Going4Altena zoekt nieuwe leden om de huidige groep te versterken.

‘Ben jij tussen de 13 en 24 jaar en wil je meedenken over belangrijke zaken voor jongeren in Altena? Vind je het leuk om jouw mening te geven over lokale thema’s? Dan pas jij perfect bij de Jongerenraad Going4Altena’, luidt de oproep.

Jongerenraad Going4Altena vergadert maandelijks, waarbij de voortgang van verschillende projecten besproken wordt. Bijvoorbeeld de verbetering van het openbaar vervoer en faciliteiten voor jongeren van verschillende leeftijden.

‘Als jij een goed idee hebt dan mag je die altijd aandragen. Lijkt het jou wel wat om bezig te zijn met veel verschillende onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn? Neem dan eens een kijkje op onze Facebook- en Instagram-pagina of website’, zegt de Jongerenraad.

Op www.jongerenraadgoing4altena.nl is meer informatie te vinden over de Jongerenraad.