Jongerenwerkers organiseren Carspotters event voor jongeren in Altena

18 minuten geleden

Algemeen 76 keer gelezen

ALTENA • Het jongerenwerk van gemeente Altena organiseert op zaterdag 19 november een Carspotters event voor jongeren van 12 tot 18 jaar uit Altena.

‘Houd je van toffe auto’s, ben je carspotter, of wil je graag meer weten over hoe jij de beste auto-foto’s maakt? Schrijf je dan gratis in voor het eerste Carspotters event in Altena’, roept men op.

In samenwerking met Maasdijk Auto’s en KGX Visuals organiseert het jongerenwerk drie workshoprondes van één uur. In de workshop leert men van een professionele carspotter hoe je de mooiste auto-foto maakt. Men start bij Café Havenzicht in Werkendam, waarna de groep naar een fraaie locatie in de Biesbosch gebracht wordt.

“Samen leven en ontmoeten vinden we belangrijk binnen gemeente Altena. Voor jong en oud. Dit soort activiteiten voor jongeren - op een laagdrempelige manier georganiseerd door jongerenwerkers - onderschrijf ik dan ook van harte”, aldus wethouder Shah Sheikkariem.

Prijs

Door mee te doen aan de workshop maakt men kans op een gave prijs. De fotograaf van de beste auto-foto mag meerijden in een toffe auto.

Deelname is gratis

Om mee te kunnen doen aan het evenement heb je een eigen camera of telefoon nodig. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en aanmelden via www.gemeentealtena.nl/inschrijven-carspottersevent.