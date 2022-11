Alternatief voor opvanglocatie Bruine Kilhaven: ‘Dit is niet gebouwd voor huisvesting van mensen’

WERKENDAM • Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven heeft de gemeente Altena een voorstel gedaan voor een alternatieve opvanglocatie in Werkendam. De ondernemersvereniging heeft nog altijd geen antwoord op de eerder gestelde vragen, waardoor het nu initiatief wil tonen.

Het pand dat de gemeente nu voor ogen heeft voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders, aan de Vierlinghstraat 17, wordt al enige tijd verbouwd en lijkt gewoon gereed gemaakt te worden voor de opvang. Zoals inmiddels bekend, is de komst van de opvanglocatie aan de Vierlinghstraat tegen het zere been van een groot aantal ondernemers op het bedrijventerrein.

Zorgen

Men maakt zich onder andere zorgen over de mogelijke overlast, verkeersveiligheid en de gevolgen voor het keurmerk dat het bedrijventerrein nu heeft. De ondernemers zijn ook van mening dat de gemeente de eigen regels aan de laars lapt, aangezien er geen extra woningen gebouwd mochten worden op het bedrijventerrein.

Onzekerheid

In een brief riepen de ondernemers op tot de beantwoording van de vragen die zij hebben, om tot een constructief overleg met de gemeente over te kunnen gaan. De ondernemers zeggen echter nog altijd geen antwoorden gehad te hebben en in onzekerheid te verblijven.

Alternatief plan

“Dat vluchtelingen en statushouders opgevangen moeten worden staat buiten kijf”, stelt Arie den Dekker, van OV Bruine Kilhaven. “Hiervoor moet echter wel een geschikte locatie gevonden worden en dat is het industrieterrein niet. Deze omgeving is niet gebouwd voor de huisvesting van mensen.”

Omdat de ondernemers geen antwoorden krijgen op hun vragen en ze de gemeente duidelijk willen maken dat de komst van vluchtelingen en statushouders naar het industrieterrein een serieus probleem zou zijn, heeft men met elkaar om de tafel gezeten. Samen is er gezocht naar een alternatieve locatie, waar de opvang mogelijkerwijs gerealiseerd zou kunnen worden.

Locatie aan de Lange Wiep

“De locatie die wij de gemeente aandragen betreft de ijsbaan achter het complex van Kozakken Boys in Werkendam”, licht Den Dekker het alternatieve plan toe. “Op loopafstand van deze locatie bevinden zich mogelijkheden voor sport en spel, kinderopvang en scholing. Ook zijn er kerken, winkels en een kinderopvang in de buurt, waardoor de mensen daar beter kunnen integreren.”

Conceptplan

OV Bruine Kilhaven heeft bij de gemeente een conceptplan neergelegd, waarbij er op het ijsbaan-terrein units geplaatst worden met een keuken, woonkamer en slaapkamer. Op het terrein zouden dan aparte douche- en toiletgelegenheden gerealiseerd kunnen worden. Den Dekker benadrukt dat het plan voor hen niet heilig is.

“We willen hiermee aan de gemeente laten zien dat we graag met hen meedenken. Deze locatie is slechts een greep uit meerdere mogelijkheden in Altena.” Volgens Den Dekker wil men bovenal met de gemeente om de tafel, om oplossingen te zoeken.

Reactie gemeente

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de burgemeester in de afgelopen weken al tweemaal een persoonlijk gesprek van ruim een uur gevoerd met ondernemers.

“Eenmaal op locatie in één van de omliggende panden en eenmaal in het gemeentehuis. In deze gesprekken zijn vragen beantwoord en zorgen besproken. Daarnaast hebben alle ondernemers die schriftelijk hun bezwaren bij ons hebben geuit, een eerste officiële reactie, ook schriftelijk, van ons ontvangen. Daarin staat vermeld dat we zo snel mogelijk met een uitgebreide reactie komen, waarin we ingaan op alle opmerkingen en vragen. Deze uitgebreide inhoudelijk reactie volgt op korte termijn. De vergunningsprocedure die wij zelf als gemeente ook doorlopen, is nog niet afgerond. Dus in die zin zijn de bezwaren prematuur.”

Kwalitatief gelijkwaardig

Een alternatief plan is bij de gemeente niet bekend. “Wij hebben wel via een advocaat op 21 oktober jl. een brief gekregen waarin enkele andere locaties worden genoemd, niet zijnde op het bedrijventerrein. Alle extra suggesties die wij binnen krijgen, zijn welkom en nemen we serieus. Opvang blijft immers naar verwachting ook de komende periode hard nodig. Nieuwe locaties, verspreid over de gehele gemeente, zijn niet uit te sluiten. Onderzocht wordt of de genoemde nieuwe locaties kwalitatief gelijkwaardig zijn.”