Almkerkse diaconieën in actie: doe boodschappen voor Voedselbank Altena

13 minuten geleden

ALTENA • Bij de Albert Heijn in Almkerk kan men op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december, van 08.00 uur tot 21.00 uur, weer boodschappen doen voor Voedselbank Altena.

De Voedselbank geeft basispakketten met levensmiddelen aan huishoudens in de regio, die door bijvoorbeeld financiële problemen niet goed kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Er komen in 2022 nog altijd rond de 105 gezinnen wekelijks naar de Voedselbank Altena.

De laatste weken loopt dit aantal op. Om de Voedselbank te steunen, willen de Almkerkse diaconieën van de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Hervormde Gemeente wederom met de hulp van inwoners voedselpakketten inzamelen.

‘Tijdens deze twee dagen zijn we aanwezig bij Albert Heijn. Bij de ingang ontvangt u een lijstje met producten waar de Voedselbank behoefte aan heeft. U kunt deze producten, maar eventueel ook een financiële bijdrage hiervoor, bij de uitgang inleveren. Wij geven de producten/geld weer door aan de Voedselbank’, laten de diaconieën weten.