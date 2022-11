Toon Tellegen komt naar Kasteel Dussen: ‘Ik hou het meest van zijn gedichten’

WERKENDAM • Jaap Keller (81) is verknocht aan het literaire werk van voormalig huisarts Toon Tellegen uit Amsterdam. De schrijver en dichter heeft een enorm oeuvre opgebouwd, al zijn uitgaven staan keurig in het gelid in de boekenkast van Jaap Keller. Het meest houdt hij van zijn gedichten, al is zijn mooiste boek volgens Keller ‘de trein naar Pavlovsk naar Oostvoorne’.

“Toon kan zo goed schrijven, ik heb een la vol brieven van hem, vaak staan daarin verhalen die echt zijn. De werkelijkheid is vaak spannender dan wat je verzint. Zijn mooiste boek staat vol verhalen over zijn Russische opa van moederskant uit Sint Petersburg, het boek ‘de trein van Pavlovsk naar Oostvoorne’ werd in 2001 genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Hij was arts in Amsterdam Oud-Zuid waar veel Joodse mensen zijn weggevoerd in de oorlog. Dat beschrijft hij dan weer prachtig. Maar het meest houd ik toch van zijn gedichten”, vertelt Jaap Keller in zijn woonkeuken.

Gedichten

“Hij heeft een CD opgenomen met gedichten en die luister ik weleens terug. Liefst zou ik ze uit mijn hoofd leren. Soms schrijf ik zelf gedichten, die kende hij weer uit zijn hoofd, hij heeft een ongelooflijk geheugen. Zo schreef ik laatst nog een gedicht over mijn eigen vader. Verder schrijf ik vooral veel brieven, al is mijn handschrift soms heel lelijk”, aldus Keller.

Veelschrijver

Toon Tellegen is vooral een veelschrijver, In 1966 schreef hij al het scenario voor de film ‘Waarschuwing’ voor het Utrechts studentencorps, waarin Jaap Keller de hoofdrol mocht spelen. “Hij klaagde ook weleens dat er geen kleine scenario’s werden geschreven. Dan schreef hij dat speciaal voor mij alleen en kwam dan filmen hier in huis.”

Zeldzaam

Keller is herstellende van een operatie, maar verheugd zich al op het optreden van Toon Tellegen op 10 november in Kasteel Dussen. Daar draagt hij vooral zijn gedichten voor, die met muziek worden omlijst door pianist Albert van Veenendaal. De composities zijn van Corrie van Binsbergen.

Keller is trouw bezoeker van literaire avonden. “Ik ben al heel vaak naar zijn voorstellingen geweest, soms wel twee of drie keer naar dezelfde. Ik vind het leuk als schrijvers vertellen over hun werk. In Dussen draagt Tellegen vooral gedichten voor, dat is zeldzaam, hij treedt ook niet zo vaak meer op.”

Stof tot nadenken

Het optreden van Toon Tellegen & Albert van Veenendaal op Kasteel Dussen is een samenwerking tussen Stichting Poëzie Land van Altena en Stichting Vrienden Kasteel Dussen. ‘Lyrische bevlogenheid gecombineerd met absurdisme’, zo schrijven zij in de uitnodiging voor de literaire avond. ‘Voor de toehoorder een bijzondere belevenis die stof tot nadenken biedt, schoonheid en troost’.

Prijzen

In 1980 verscheen het eerste boek van Toon Tellegen, De zin van een liguster, een dichtbundel voor volwassenen. Zijn eerste bundel dierenverhalen, Er ging geen dag voorbij, werd gepubliceerd in 1984. Er volgden nog vele bundels allegorische dierenverhalen, die bekroond werden met de Woutertje Pieterse Prijs, De Gouden Uil en de Gouden Griffel. Verder ontving Toon Tellegen de Theo Thijssen-prijs, en voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygens-prijs.

Kaarten voor de voorstelling kosten 15,00 euro en zijn te bestellen via www.kasteel-dussen.nl.