Voedselbank Altena ziet aanvragen stijgen: ‘Zet het schaamtegevoel opzij en maak er gebruik van’

za 5 nov 2022, 14:17

ALTENA • In ons land leven duizenden mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Velen zijn aangewezen op hulp van de voedselbank. Maar dat laatste is voor veel mensen soms een (te) hoge drempel. Ook in onze regio.

“Er zijn veel medeburgers die het moeilijk vinden om naar ons toe te komen. Er is veel schroom. Ik zeg altijd je bent niet de enige; zet het schaamtegevoel opzij en maak er gebruik van.” Hans Keller, voorzitter van Stichting Voedselbank Altena wil de mensen die het financieel moeilijk hebben maar al te graag aansporen, om de mogelijkheid die de voedselbank hen biedt met beide handen aan te pakken.

Elke week zijn ruim zestig vrijwilligers op de dependance aan Het Zand in Sleeuwijk in touw om tassen vol met voedsel te vullen. “Deze week worden er bijvoorbeeld weer 95 pakketten gemaakt. We vullen 284 monden”, geeft Hans Keller aan. “De pakketten worden afgehaald op ons adres in Sleeuwijk en voor de mensen die niet naar Sleeuwijk kunnen komen, rijdt ons busje door het Land van Heusden en Altena om de producten af te geven.”

Meer ‘klanten’

De voedselbanken krijgen steeds meer ‘klanten’. Het is een hard gegeven dat de nood in onze maatschappij toeneemt. De boodschappen worden steeds duurder, de energiekosten rijzen de pan uit en nog zoveel meer. Veel medeburgers komen niet rond met hun inkomen. De voedselbanken in ons land vinden dat niemand honger hoeft te lijden. Met het verdelen van de overschotten aan voedsel proberen ze veel mensen te helpen. Met deze vorm van hulp wordt er geen voedsel weggegooid, waardoor het ook nog eens goed is voor het milieu.

Laatste redmiddel

De voedselbank is voor menigeen die onder de armoedegrens bivakkeert het laatste redmiddel. “Het aantal dat gebruik maakt van de voedselbank stijgt ook in onze regio”, vertelt Keller. “Er is ook een groter aantal vluchtelingen, maar ook veel AOW’ers moeten helaas een beroep op ons doen. Ik vrees echt voor de toekomst. Hopelijk kunnen we de mensen blijven helpen.”

Dan moet de aanvoer wel gelijke tred blijven houden. De hulp komt momenteel uit verschillende hoeken. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Het aanbod kan door de steeds toenemende vraag echter nijpend worden, waarschuwt Keller.

Stijgende kosten

De grote vraag is dus: blijft het aanbod van goederen (voedsel) in de pas lopen met de vraag? Een ander probleem zijn de stijgende kosten die Voedselbank Altena zelf moet maken. “De spullen die we moeten kopen worden steeds duurder en vergeet ook onze energie- en brandstofkosten niet”, legt Keller de vinger op de zere plek.

Meer voedsel en gelden nodig

Natuurlijk zijn ze bij Voedselbank Altena hartstikke blij met de giften, met de collecten die in de kerken worden gehouden en met de aangeleverde goederen. Kortom: prachtig. “Maar om hetzelfde te kunnen blijven doen, moet er toch meer voedsel en gelden komen”, stelt Keller. De preses hoopt geen roepende in de woestijn te zijn. Hoopt ook dat de hele voedselsector het oppakt.

Overtollige producten

Ook uit andere hoeken vraagt hij om steun. Hij noemt een voorbeeld. “Wij zouden graag zien dat mensen met een moestuin hun overtollige producten ook bij ons brengen. Fris van het land. Nee, het mogen geen weckpotjes of zelfgemaakte jam zijn. Dat mag vanwege de hygiënevoorschriften niet.” Uiteraard zijn meerdere donaties in welke vorm dan ook welkom.

Zestig vrijwilligers

Ruim zestig vrijwilligers staan wekelijks klaar om te helpen bij Voedselbank Altena. De handen uit de mouwen steken begint al op woensdag met het ophalen van spullen bij het regionale distributiecentrum. Vervolgens worden op donderdag de pakketten klaargemaakt. “Het is een genot om zoveel vrijwilligers aan het werk te zien”, is Keller trots op zijn vrijwilligers die zoveel over hebben voor de medemens.

Zie voor meer inlichtingen www.voedselbankaltena.nl en Facebook.