Gemeente in gesprek met dorpsraden van Altena

za 5 nov 2022, 12:35

ALTENA • De gemeente gaat op maandagavond 7 november in gesprek met de dorpsraden. Wethouder Wendy van Ooijen opent de bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks gesprekken met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers en professionals om tot een ‘Maatschappelijke agenda’ te komen.

“De dorpsraden weten wat er in de kernen speelt. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun kern te behartigen. De gemeente Altena ziet de dorpsraden als betrokken gesprekspartner en klankbord voor de inwoners in de eigen kern”, aldus wethouder Wendy van Ooijen.

Op deze website kan men zich aanmelden voor deze avond. De bijeenkomst wordt georganiseerd in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk, Singel 16a. De avond duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur, inloop is vanaf 18.30 uur.