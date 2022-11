Riveer verhoogt ticketprijzen door stijgende kosten en vereenvoudigd tariefstructuur

ALTENA • Vanaf maandag 21 november 2022 worden de prijzen voor tickets van Riveer verhoogd. Dat gebeurde voor het laatst in 2019 en is nodig vanwege de stijgende (brandstof)prijzen. Tegelijk wordt de tariefstructuur voor de autoveren vereenvoudigd en komt op alle veren een ruimere keuze in voordelige meerrittenkaarten.

De tarieven gingen in 2019 voor het laatst omhoog en worden nu verhoogd in verband met de forse kostenstijgingen. Met name de dieselprijzen zijn enorm gestegen. Met de verhoging blijft Riveer binnen de marktconforme prijzen voor een veerdienst met een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. Met ingang van 1 april 2023 worden de vervoersbewijzen jaarlijks verhoogd met het prijsindexcijfer.

Vereenvoudigde tariefgroepen

Op dit moment gelden op de autoveren Brakel-Herwijnen en Aalst-Veen meer dan tien verschillende tarieven voor enkele reizen. Voor veel reizigers leidt dit tot verwarring bij de aankoop van tickets. Door de veranderende tariefstructuur wordt dit aantal vanaf 21 november teruggedrongen naar maximaal vijf duidelijke tariefgroepen. Dit betekent bijvoorbeeld dat motoren, auto’s en auto’s met aanhanger hetzelfde tarief gaan betalen.

Meer voordeel door uitbreiding meerrittenkaarten

Alle veerverbindingen krijgen vanaf 21 november dezelfde soort meerrittenkaarten. Er komen 10-, 20- en 40-rittenkaarten op alle verbindingen, die de overtocht voordeliger maken voor vaste bezoekers en groepen. De huidige 25-rittenkaarten op de autoveren komen te vervallen. Door de ruime keuze aan meerrittenkaarten verdwijnt het abonnement voor volwassenen. De scholierenabonnementen blijven wel bestaan.

Geldigheid tickets

De huidige in omloop zijnde tickets zijn geldig tot 21 november 2023. Papieren meerrittenkaarten en de oude Rondje Pontje-dagkaart zijn alleen in 2022 nog geldig. Tickets aangekocht ná de tariefsverhoging zijn geldig tot een jaar na aankoop. Voor klanten is het dus belangrijk dat zij niet een te groot aantal tickets per keer aankopen, met het risico dat overgebleven ritten vervallen.

De nieuwe tarieven voor losse tickets en voor meerrittenkaarten zijn reeds te vinden op de website van Riveer.