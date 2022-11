Eerste paal van appartementencomplex Poort van Woudrichem zit in de grond

10 minuten geleden

Algemeen 78 keer gelezen

WOUDRICHEM • De bouw van appartementencomplex Poort van Woudrichem is op donderdag 3 november van start gegaan. Onder toeziend oog van de nieuwe bewoners sloeg wethouder Hans Tanis de eerste paal van het complex met straks 28 appartementen. De woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2024 opgeleverd.

Het pand voorziet in 21 koopappartementen en 7 huurappartementen. Wethouder Hans Tanis is blij dat er zichtbaar wordt gewerkt aan nieuwe woningen in Woudrichem. “De Poort van Woudrichem is één van de prioriteitsprojecten van woningbouw in de gemeente Altena”, aldus de wethouder. “Fijn dat de eerste paal is geslagen en de bouw is begonnen. Dit project wordt een prachtige blikvanger bij de toegangsweg naar Woudrichem. Het blijven bouwen van woningen is belangrijk om aan de huisvestingsopgave te voldoen. Daar zetten we ons voortdurend voor in, waarvan dit een zichtbaar resultaat is.”

Behoefte aan type appartement

Daan Hosli, directeur van Van Daalen Bouw en Ontwikkeling BV is verheugd dat de voorbereidingstijd erop zit en de bouw van start is gegaan. “Er is duidelijk behoefte aan dit type appartementen op de woningmarkt. De 21 koopappartementen waren allemaal snel verkocht en de meeste kopers komen uit Altena. De 7 huurappartementen zijn verkocht aan woningcorporatie Bazalt Wonen die de woningen verhuurt. Al met al een mooie mix van appartementen voor Woudrichem”, stelt Hosli.

Waterschapskantoor

Op de prominente locatie aan de toegangsweg naar Woudrichem was het vroegere Waterschapskantoor gevestigd. Daarna is het pand vijftien jaar deels tijdelijk verhuurd en heeft het leeggestaan. Het oude kantoorpand is inmiddels gesloopt om de weg vrij te maken voor een geheel nieuw gebouw.

Duurzaam en groen

De plannen voor De Poort van Woudrichem zijn ontwikkeld met aandacht voor duurzaamheid en in samenspraak met Altenatuur. Niet alleen op het gebied van energieverbruik van het gebouw, maar ook op het gebied van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Zo wordt bij de inrichting van het (parkeer)terrein waterdoorlatende bestrating toegepast, worden er nestkasten in de gevel opgenomen, is het binnenterrein voorzien van bloemrijke beplanting en een insectenhotel en worden er in de watergangen eendenkorven geplaatst.