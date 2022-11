Woningbouw Langestraat in Wijk en Aalburg opnieuw stap dichterbij

vr 4 nov 2022, 10:44

WIJK EN AALBURG • Vanaf 11 november ligt het bestemmingsplan Langestraat ter inzage. Dit plan maakt het mogelijk om in Wijk en Aalburg een nieuwe woonwijk te realiseren met 90 woningen. De gemeente en Bouwlinie bereiden dit plan in samenspraak met omwonenden al langere tijd voor en bereiken hiermee een volgende stap.

Het plangebied gaat over de grond waar nu het volkstuinencomplex ligt, tussen de Maasdijk, Langestraat en Polstraat én het aangrenzend braakliggend stuk grond in eigendom van Bouwlinie. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 90 woningen te realiseren.

Mix van type woningen

Ook is er een concept stedenbouwkundigplan met meer details over de type woningen en hoe het groen en water vormgegeven wordt in de wijk. Hierover is al diverse keren samenspraak geweest met omwonenden. Uitgangspunt is een goede mix van type woningen in zowel koop- als sociale huur in een groen-blauwe omgeving.

Keihard nodig

“Woningbouw kost tijd. Zowel voor- als achter de schermen werken we al langere tijd om dit project te realiseren”, vertelt wethouder Hans Tanis, die over woningbouw gaat. “Het bouwen van woningen in Wijk en Aalburg is keihard nodig dus we kijken er naar uit als er straks gebouwd kan worden. Het ter inzage leggen van het bestemmingsplan is een belangrijke stap in de ontwikkeling en maakt het steeds concreter.”

Samenwerking omwonenden

De planvorming gebeurt in goed overleg met omwonenden. “De betrokkenheid van de omgeving is groot. Dat is voor ons heel fijn om tot een gedragen plan te komen. Ik ben enorm blij met de inbreng van de omgeving, die is erg waardevol. Hun wensen, zorgen en ideeën maken het plan mooier en beter”, aldus de wethouder.

Zo brachten omwonenden aan om de ontsluiting van het gebied nog eens goed onder de loep te nemen. “We hebben naar elkaar geluisterd, gezien dat er aanvullende maatregelen nodig waren en zo zijn er plannen gemaakt. Het laat wat mij betreft zien hoe belangrijk en nuttig de samenwerking met en inbreng van onze inwoners is. Zij kennen hun eigen straat het allerbeste”, zegt Tanis.

Aansluiting

Als oplossing is het voornemen om in de definitieve situatie de aansluiting van de Langestraat op de Polstraat anders vorm te geven. Tijdens de bouw blijft de huidige aansluiting nog in tact maar komt er een extra aansluiting voor bouwverkeer. Daarnaast is het de bedoeling om de aansluiting van de Langestraat op de Maasdijk om te zetten naar een langzaamverkeersverbinding voor alleen fietsers en voetgangers.

Vervolgtraject

Het bestemmingsplan ligt tot en met 22 december 2022 ter inzage. Iedereen kan het inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en een reactie geven. Daarna gaat het plan met eventuele zienswijzen naar de gemeenteraad die het bestemmingsplan medio maart 2023 vaststelt.