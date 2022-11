Te weinig pleegouders voor aantal jongeren dat pleegzorg nodig heeft: ‘Zet het licht op groen’

do 3 nov 2022, 14:58

ALTENA • De Week van de Pleegzorg is op donderdag 3 november van start gegaan. Het doel van deze week is om aandacht te vragen voor pleegzorg. Wethouder Wendy van Ooijen is samen met beleidsmedewerkers en Vigere Jeugdzorg in gesprek gegaan met vier jongeren. Drie pleegkinderen en een ‘eigen kind’ met pleegzusjes/broertjes.

De jongeren waren als ‘bestuurder voor een dag’ te gast in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens het gesprek werd duidelijk wat goed gaat en waar de gemeente zich beter voor moet inzetten. ‘Een interessante middag, die we als leerzaam en toch af en toe ook als aangrijpend hebben ervaren. Bij het maken en uitvoeren van beleid staan we er dan ook voor om niet over, maar met de jongeren in gesprek te gaan’, laat de gemeente weten.

Groen licht

“Als wethouder Jeugd vind ik het belangrijk dat alle kinderen in Altena een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontplooien”, vertelt wethouder Wendy van Ooijen. “Juist voor kinderen voor wie een stabiel thuis niet gewoon is, is dat extra belangrijk. Door de week van de pleegzorg hoop ik dat er meer mensen in onze gemeente het pleegouderschap gaan overwegen. Zo geven we samen de toekomst van alle kinderen groen licht.”

Aanmeldingen gedaald

Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders is het afgelopen jaar flink gedaald, terwijl het aantal jongeren dat pleegzorg nodig heeft groeit. Om ieder kind dat wacht op pleegzorg groen licht te geven, zijn dan ook nieuwe pleeggezinnen nodig. ‘Zet het licht op groen voor de toekomst van een kind’, roept de gemeente op. Kijk voor meer informatie op deze website.