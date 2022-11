Zus van Germa van den Boom doet dringende oproep: ‘Wat heeft Germa jou gedaan?’

NIEUWENDIJK • Conny Langerak, de zus van Germa van den Boom, heeft een dringende oproep gedaan aan de persoon die informatie heeft over de verdwijning van Germa.

"Ik wil u één vraag stellen", begint Langerak haar oproep, in een video die wordt gedeeld door de Peter R. de Vries Foundation. "Wat heeft Germa jou gedaan, of juist niet gedaan, dat je haar daarvoor misschien van het leven hebt beroofd en dat je haar al die tijd verborgen hebt gehouden voor ons. Dat is wat ik graag van jou zou willen weten. En daar kan jij/u ons alleen maar het antwoord op geven."

Germa van den Boom

Het verhaal van Germa van den Boom in een notendop: De toen 19-jarige Germa van den Boom verdween in de nacht van 28 op 29 juli 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze was voor het eerst een weekend alleen thuis en op zaterdag 28 juli 1984 ging ze met vriendinnen stappen in Gorinchem.

Hier kwam ze de buurjongen tegen. Germa had aan hem gevraagd of zij met hem mee kon rijden, omdat haar vriendinnen eerder naar huis wilden en zij nog even wilde blijven. Hij zette haar rond twee uur ’s nachts af voor de inrit van haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. De buurjongen had Germa afgezet voor de inrit van haar woning, waarna hij was doorgereden naar zijn eigen huis. Hij had haar nog wel naar haar woning toe zien lopen, maar had niet gewacht totdat ze binnen was.

Op maandag 30 juli 1984 zou ze beginnen aan haar vakantiebaantje in een bejaardencentrum in Werkendam, maar hier kwam ze nooit opdagen. Ook kwam ze op zondag niet naar de kerkdienst.

Omdat onduidelijk was waar Germa verbleef, besloot het gezin Van den Boom terug te rijden naar Nieuwendijk. Binnen troffen ze sporen aan die wijzen op een misdrijf. Voor de politie en de familie is het duidelijk dat zich in het huis een drama moet hebben afgespeeld, waar Germa het slachtoffer van is geworden. De vraag is echter wat er precies gebeurt is en wie daar verantwoordelijk voor is.

Beloning voor gouden tip

Twee weken geleden maakte de Peter R. de Vries Foundation bekend een beloning van 250.000 euro uit te loven voor de gouden tip in de vermissingzaak van Germa van den Boom. Al 38 jaar houdt het antwoord op de vraag waar Germa is, de familie en het coldcaseteam in de greep. Daarom loofde men een forse beloning uit voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Germa. Om aanspraak te maken op de 250.000 euro dient de gouden tip voor 20 april 2023 bij de Foundation te zijn binnengekomen.

150 tips

Bij de Peter R. de Vries Foundation zijn inmiddels ruim 150 tips binnengekomen over de verdwijning van Germa. Dat heeft voorzitter Lex de Jager van de stichting gemeld. Anderhalve week geleden stond de teller nog op zo’n honderd tips.

