Hospice Gorinchem zoekt vrijwilligers en start introductiecursus

do 3 nov 2022, 11:29

GORINCHEM • Hospice Gorinchem start in januari 2023 de introductiecursus voor vrijwilligers om zich voor te bereiden op het werken in het hospice.

“Wij vinden het leuk om je meer te vertellen hoe je vrijwilliger bij ons kan worden en al jouw vragen te beantwoorden tijdens een persoonlijk gesprek”, aldus het Hospice. Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar info@hospice-gorinchem.nl of bellen naar Karin of Majolijn via 0183-406040.