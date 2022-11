Maarten van Rossem boeit met lezing bij Woerkums Literair Café

21 minuten geleden

Algemeen 82 keer gelezen

SLEEUWIJK • Maarten van Rossem was woensdag 26 oktober te gast bij het Woerkums Literair Café voor een lezing.

Hij gaf in een bomvolle zaal in de Bolderik te Sleeuwijk zijn ongezouten mening over allerlei uiteenlopende onderwerpen, waarbij de nadruk op de democratie lag. Tussendoor dwaalde hij af naar luchtigere onderwerpen door het vertellen van allerlei anekdotes, zoals over zijn eerste schietles in Amerika.

Gedachtespinsels

Van Rossem is presentator, schrijver, commentator en spreker, maar ook historicus en Amerika-deskundige. Zoals altijd in het zwart gekleed liep hij ruim anderhalf uur voor het ruim tweehonderdkoppige publiek langs. Hij had zich verdiept in de politieke voorkeuren binnen de gemeente Altena en zocht ook regelmatig de interactie met het publiek op. Hij wist de zaal te boeien met zijn gedachtespinsels, zijweggetjes en humoristische, schijnbaar pessimistische kijk op de wereld.

Diverse locaties

Het Woerkums Literair Café viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Hun vaste stek in Woudrichem, De Teerkamer, blijft vanwege de energiecrisis gesloten, waardoor ze dit seizoen uitwijken naar diverse locaties.

Ilja Leonard Pfeijffer

De volgende lezing staat gepland voor 11 november. Vanuit het Italiaanse Genua zal Ilja Leonard Pfeijffer een bezoek brengen aan Sleeuwijk, waar hij in De Bolderik te Sleeuwijk wordt geïnterviewd door de rector van het Altena College, Gijsbert van der Beek.

Hij is bekend van zijn bestseller Grand Hotel Europa en schreef dit jaar het boekenweekgeschenk Monterosso Mon Amour. Reserveren voor deze avond is niet nodig.