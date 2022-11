Biesboschruiters winnen finale Regionale Herfstmeeting

REGIO • De Biesboschruiters uit Werkendam hebben de finale van de Regionale Herfstmeeting in Delft gewonnen.

Ieder najaar strijden dressuurteams uit de regio Zuid-Holland tegen elkaar in de Regionale Herfstmeeting. Normaal gesproken is de dressuursport een individuele sport, maar tijdens deze meeting staat juist het teamresultaat centraal. Ieder team bestaat uit drie of vier combinaties die ieder op hun eigen niveau een proef rijden. De beste drie scores tellen en zo wordt bepaald welk team zich de winnaar mag noemen. Er is een wisselbeker voor het beste team in de klasse B/L en een voor het beste team in de klasse M/Z/ZZL.

Alle teams in de finale hadden zich eerst geselecteerd via een voorselectie in hun eigen district. De Biesboschruiters wisten deze voorselectie van district Oost al te winnen. Kim Noordijk, Sanne van der Giessen, Sophie Kats en Lynne Maas gingen onder leiding van teamcaptain Janine van Twist dus wel als favorieten naar de finale, die afgelopen weekend in manege Prinsenstad in Delft werd verreden.

De dames lieten zien goed met deze druk om te kunnen gaan. Zowel Lynne Maas (M1), Sophie Kats (Z1), als Kim Noordijk (Z2) wisten hun proef zelfs te winnen en zo kon de wisselbeker klasse M/Z/ZZL mee naar Werkendam worden genomen.