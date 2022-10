Wijnand Veth (51) uit Nieuwendijk is Klimaatburgemeester van de gemeente Altena

ALTENA • Wijnand Veth (51) uit Nieuwendijk mag zich de Klimaatburgemeester van de gemeente Altena noemen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek.

De Klimaatburgemeester speelt een belangrijke rol speelt tijdens de Nationale Klimaatweek door de inwoners van gemeente Altena met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven.

Klimaatburgemeester

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen.

Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten. Wijnand Veth uit Nieuwendijk is één van hen. Met zijn eervolle benoeming hoopt hij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Voedselbossen

Wijnand is een initiatiefnemer voedselbossen in Altena wat hem een echte Klimaatburgemeester maakt. Hij wil actie ondernemen voor het klimaat en niet langer wachten. Hij probeert andere te inspireren en droomt ervan om een inspiratiebron te zijn voor boeren en particulieren om over te stappen op agroforestry.

‘Nationale Klimaatweekvlag’

Speciaal voor zijn benoeming ontving Wijnand de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die hij de hele week kan ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat hij de Klimaatburgemeester is geworden van gemeente Altena.