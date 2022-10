Gemeente Altena geeft 25 euro korting op regenton: ‘Bespaar kostbaar drinkwater’

ALTENA • Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseert de gemeente Altena in samenwerking met tuincentrum Kolbach een regenton-kortingsactie. Inwoners van Altena kunnen met een kortingsbon van 25,00 euro een regenton naar keuze kopen bij Kolbach. De actie loopt van 31 oktober tot en met 30 november.

‘Met een regenton vang je eenvoudig schoon regenwater op. Dat water kun je weer gebruiken voor bijvoorbeeld het lappen van je ramen en om je binnen- en buitenplanten water te geven’, schrijft de gemeente. ‘Door uw regenpijp af te koppelen helpt u mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen. Zo kunt u dus én genieten van uw tuin, helpt u uw omgeving klimaatbestendig te maken én bespaart u op kostbaar drinkwater.’

Kortingsbon

Vul de kortingsbon in en neem deze mee naar de winkel. De bon kan ingeleverd worden bij de kassa. Het bedrag wordt direct verrekend. De gegevens die de koper van de regenton verstrekt, worden alleen gebruikt om de verspreiding van de regentonnen in de gemeente in beeld te brengen. Voor de regenton-kortingsactie gelden enkele voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van de gemeente.

Watervriendelijk

Een regenton is niet het enige wat gedaan kan worden om de tuin watervriendelijk te maken. Men kan bijvoorbeeld ook tegels of een schutting vervangen door groen.