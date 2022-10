Fanfare Wilhelmina Dussen viert 125 jarig jubileum met groots jubileumweekend

DUSSEN • De Koninklijk erkende Fanfare Wilhelmina uit Dussen viert feest. Aanstaande 4 en 5 november vindt er een jubileumweekend plaats, waarin zij haar 125-jarig bestaan uitgebreid zal vieren.

Deze twee avonden is iedereen welkom om te komen genieten van allerlei muzikale verassingen. Dit jubileumweekend zal volledig plaatsvinden in de Dussenaar, met medewerking van ‘Bij Janne’ en ‘t Pleintje. Op vrijdag 4 november zal er vanaf 20.15 uur een kappellenfestival gehouden worden met diverse ‘kappelekes’ uit de regio. ‘Een super muzikale avond met veel gezelligheid is gegarandeerd’, aldus de organisatie.

Pop/rock

Een veelbelovend jubileumconcert met het thema pop/rock, zal op zaterdag 5 november plaatsvinden. De aanvang is om 20.00 uur. Tevens zullen zangeressen Cindy Lensvelt en Sylvia Hofmans optreden met het orkest.

Ook coverband CoverUp uit Dongen, zeven energieke muzikanten die voor een waar feestje zorgen, zijn erbij als afsluiting van de avond. De presentatie is in handen van Simon Meijers en Peter Ribbers.