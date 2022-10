Thomashuis Almkerk houdt winterfair in de tuin: ‘Ze vinden het zo leuk hier’

ALMKERK • Het Thomashuis in de Kruisstraat in Almkerk houdt zaterdag 19 november van 11.00 uur tot 15.00 uur in de tuin een winterfair. Ze verkopen vooral veel originele, handgemaakte cadeautjes die worden gemaakt op de dagbesteding in ‘Zie je Zoo’. Zeven bewoners van het Thomashuis gaan van maandag tot en met donderdag naar de dagbesteding, die in februari feestelijk werd geopend.

Vrolijk wapperende bohemian slingers nodigen bezoekers uit om een blik te werpen in de kleurrijke etalage van ‘Zie je Zoo’. Herfststukjes, vrolijke wenskaarten, pompoenslingers, een mooi theeblad en nog veel meer staan te pronken in het verkoopgedeelte van ‘Zie je Zoo’. Achterin het pand zijn John, Nancy, Kyara, Rosanne, Jasmijn, Rosalie en Esther aan het werk met een grote variatie van materialen. Zo worden slingers geregen van kastanjes en pelpinda’s, maar maken ze op bestelling ook speciale geboorteslingers met de naam van een baby.

Voelt als echt werk

Deze dag begeleiden Harriet Verhoeven en Mirjam van Drunen de dagbesteding. Het team begeleiders helpt afwisselend bij de dagbesteding van maandag tot en met donderdag. “Het is zo fijn dat de dagbesteding vlakbij het Thomashuis is. Ook als het dichtbij is voor de bewoners, voelt het echt als werk. Ze smeren thuis de boterhammen en die eten we hier samen op”, zo vertellen de begeleiders Mirjam en Harriet.

“Ze vinden het zo leuk hier. We merken wel dat nog niet iedereen in Almkerk weet dat we hier allemaal leuke, zelfgemaakte cadeautjes verkopen. We denken eraan af en toe op zaterdag open te gaan, als het juist lekker druk is bij de supermarkt hiernaast.” In het pand voor de dagbesteding aan de Kruisstraat zat voorheen de verfwinkel van de familie Pruissen.

Verschillende cadeautjes

Bij ‘Zie je Zoo’ worden heel veel verschillende cadeautjes gemaakt. Vaak gebruiken ze materialen die ze krijgen, zoals lapjes stof, maar bijvoorbeeld ook kaarsen, waar ze in een speciale mal en met kleurstof weer nieuwe kaarsvormen van maken. Maar ook de creatieve kerstboompjes zijn een ideetje van beide begeleiders. Als standaard gebruiken ze blokjes hout die door de bewoners eerst worden geverfd. Eén van de bewoners van het Thomashuis zoekt vervolgens bijpassende knopen voor de alternatieve kerstboompjes.

Samenwerking met Altenahove

Begeleider Mirjam wijst op de warmbruine ‘beukennootjes’ in de etalage. “We hadden nog wat paaseieren over, die we bruin gespoten hebben. Eén van de bewoners vindt vingerhaken leuk, zo maken we er een beukennoot van.” Van tijd tot tijd bezoeken de begeleiders ook het nabijgelegen Kringloopcentrum, op zoek naar materialen om deze met wat extra creativiteit een tweede leven te geven. Verder wordt samengewerkt met de dagbesteding in Altenahove.

Zoveel mogelijk helpen

Ook wenskaarten zijn er in vele soorten en maten, daarbij mogen de bewoners steeds hun eigen creativiteit gebruiken, soms een handje geholpen door de begeleiders. “We laten de Thomashuis bewoners zoveel mogelijk helpen. We laten hen ook steeds afwisselende dingen doen, zelf hebben we altijd zoveel ideetjes. Met die kartonnetjes kijk ik dan eerst wat we daarvan kunnen maken, zo ontstond het idee voor die kerstboompjes. Maar sommigen vinden het juist leuk om iets met strijkkralen te maken, of ze houden meer van verven.”

Komende winterfair

Voor de komende winterfair mogen de bewoners ook de posters met de aankondiging van de winterfair inkleuren. Naast alle creatieve ideeën voor nieuwe cadeautjes, kunnen deze ook op bestelling gemaakt worden. Zo worden de prijsjes voor de bingo in Antonia altijd bij ‘Zie je Zoo’ ingekocht, maar heeft de winkel al meer vaste klanten.

De kerstversieringen voor de komende winterfair worden ook al gemaakt om te verkopen. Verder kunnen bezoekers straks enveloppen trekken, of een greep doen in de grabbelton. Tevens worden (kerst)kaarten verkocht en zijn er diverse lekkere hapjes te koop. Het Thomashuis is te vinden aan de Kruisstraat in Almkerk. De winterfair is van 11.00 tot 15.00 uur te bezoeken.