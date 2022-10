Kristiaan en Joanne Terlouw uit Almkerk gaan een jaar lang op reis door Europa: ‘Een mega-besluit’

1 uur geleden

Algemeen 370 keer gelezen

ALMKERK • Kristiaan en Joanne Terlouw uit Almkerk staan voor misschien wel het spannendste avontuur in hun leven. Onlangs verkochten zij hun huis, schaften een touringcar aan en besloten ze om ten minste een jaar lang door Europa te reizen. “We hebben wel een mega-besluit genomen, met alles wat erbij komt kijken”, merkt Kristiaan tijdens het gesprek op.

Kristiaan (36) en Joanne (28) zijn sinds 2017 getrouwd, hebben samen een zoontje Joshua (3) en verwachten binnenkort een tweede kindje. Van oorsprong komt Kristiaan uit Bleskensgraaf en Joanne uit Veen. Als getrouwd stel streken ze samen neer in Almkerk. Een plek die ze binnenkort zullen inruilen voor een mobiele woning van twaalf meter lang.

De planning is om in april 2023 te beginnen aan hun reis. “We hebben besloten om eerst richting Noorwegen te trekken en later af te zakken naar het zuiden van Europa”, vertelt Kristiaan. “Verder hebben we nog geen precieze plannen en bekijken we per locatie hoelang we er willen verblijven.”

Minder bekende landen

Tijdens hun reis hoopt het echtpaar ook minder bekende landen, zoals Slovenië en Montenegro, aan te doen. “Al staan landen als Portugal, Spanje en Kroatië ook op het lijstje”, voegt Joanne glimlachend toe. “In de zomermaanden willen we de toeristische plekken echter zoveel mogelijk mijden.”

Dagelijkse sleur

Kristaan en Joanne hopen tijdens de reis te ontsnappen aan de ‘dagelijkse sleur’, die al gauw komt kijken bij het gezinsleven. “We willen zo min mogelijk ‘moeten doen’ en even ontstressen”, vertelt Kristiaan. “Misschien komen we er tijdens onze reis wel achter dat in een sleur leven veel fijner is. Dat gaan we vanzelf ontdekken”, stelt Joanne.

Tijdens de reis zal het overigens niet alleen maar ‘lang leve de lol’ zijn. Joanne, voormalig onderwijsassistente, is reeds begonnen met het geven van online-lessen Nederlands. Dit zal ze gedurende de reis blijven doen. “Er zijn gezinnen die ervoor kiezen om helemaal niet te werken tijdens zo’n reis. Wij hebben ervoor gekozen om dit wel te doen.” Kristiaan is voornemens om seizoenswerk te gaan verrichten.

Door je hoofd spoken

Maar hoe is het echtpaar eigenlijk op het idee gekomen om zo’n gewaagde stap te zetten? Kristiaan is een fervent reiziger. Als vrachtwagenchauffeur heeft hij, naar eigen zeggen, zo’n tweederde van de landen die behoren tot de Europese Unie gezien. In 2013 maakte hij samen met zijn zus een reis door Amerika in een camper. “Dit avontuur bleef al die tijd door mijn hoofd spoken”, vertelt hij.

Filmpjes

De vrijheid die Kristiaan toen ervaarde, smaakte naar meer en zo ontstonden langzaamaan de ideeën voor het avontuur dat het gezin nu aangaat. “Door filmpjes te kijken van andere gezinnen, bleven we erover praten. Maar uiteindelijk schoven we de ideeën op de lange baan”, zegt Joanne. Enige tijd later kwam ze echter al scrollend een mooie touringcar tegen op Marktplaats, die was omgebouwd tot een zeer respectabele woning op wielen. In no time was de aankoop van de touringcar een feit.

Het echtpaar weet dat hun plannen niet gebruikelijk zijn voor een jong gezin. In de maanden voorafgaand aan hun definitieve besluit hebben ze de voor- en nadelen echter zorgvuldig afgewogen. “Ik heb echt geprobeerd om in te beelden hoe zo’n reis in de realiteit zou zijn en mezelf afgevraagd of ik dat zou zien zitten”, aldus Joanne.

Vertellen aan ouders

“Het engste wat overbleef, was dat we de plannen aan onze ouders moesten vertellen”, lacht ze. Omdat Kristiaan thuis nog nooit over zo’n reis verteld had, moesten zijn ouders even van de schrik bekomen. “Mijn moeder had tien minuten nodig om bij te komen, ze had dit echt niet verwacht”, zegt hij.

De schok bij de ouders van Joanne was minder groot, al zijn zij ook bezorgd. “De oudere generatie is vaak erg honkvast en houden van zekerheid”, legt Joanne uit, waarna Kristiaan haar aanvult. “Buitenstaanders zien vaak vooral de negatieve aspecten. Natuurlijk snappen we de bezorgdheid. Het leven komt echter met uitdagingen, zeker ook deze manier van leven, maar dat is onderdeel van het avontuur dat we aan willen gaan.”

Volwaardig huis op wielen

De touringcar, die ooit in Frankrijk werd gebouwd, is een volwaardig huisje op wielen en van alle gemakken voorzien. Bij binnenkomst staat er aan de linkerkant een mooi aanrecht, voorzien van een kookplaat, een ingebouwde koelkast en een wasmachine. Rechts staat een tafel en daarachter een bankstel. Halverwege de bus is een ruim opgezette badkamer gesitueerd, inclusief toilet en douche. Achterin de touringcar bevindt zich een fraaie en relatief ruime slaapkamer.

Voordat het gezin aan de reis kan beginnen moet de touringcar nog wel gekeurd worden. Daarnaast zal de touringcar verder naar wens worden aangepast.

Video’s op social media

Om het thuisfront op de hoogte te houden van hun reis, hebben Kristiaan en Joanne een speciale Instagram- en TikTok-pagina aangemaakt. De pagina’s zijn te vinden door op de platformen te zoeken op ‘dutchiesonajourney’.