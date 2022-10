Julian Geelhoedt na stunt met Kozakken Boys: ‘Ook tegen ADO Den Haag acht ik ons niet kansloos’

WERKENDAM • Julian Geelhoedt maakte afgelopen zomer de overstap naar tweededivisionist Kozakken Boys en beleefde vorige week woensdag een hoogtepunt.

Vorig jaar speelde hij nog met VV Altena tegen clubs als VV Heukelum en ASV Arkel, vorige week woensdag schakelde Julian Geelhoedt met Kozakken Boys eredivisionist Vitesse uit in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Dat het leven van een voetballer snel kan veranderen, is daarmee nog maar weer eens bewezen.

In juli meldde de in Hank woonachtige Julian Geelhoedt (28) zich voor het eerst bij Kozakken Boys. De middenvelder kreeg van de Werkendamse club de mogelijkheid om het vier stappen hogerop te proberen. Met Altena kwam hij al jarenlang uit in de tweede klasse en was hij uitgegroeid tot aanvoerder van de ploeg uit Nieuwendijk. Al verschillende keren had Geelhoedt de boot naar een niveau hogerop afgehouden, maar toen Kozakken Boys aanklopte besloot hij toch te kiezen voor de uitdaging.

“Een referentiekader van het niveauverschil had ik niet echt”, vertelt Geelhoedt. “Ik had echter wel vertrouwen in de uitdaging, mede doordat Kozakken Boys ook het vertrouwen in mij uitsprak.”

Wennen

In het begin moest Geelhoedt erg wennen aan de stap naar het hoogste amateurniveau. “En soms is het nog steeds een beetje wennen”, erkent de middenvelder. “Al ben ik blij met de stappen die ik al gemaakt heb en hoop ik ook nog nieuwe stappen te blijven zetten. Ik werk er hard voor om mee te kunnen op dit niveau.”

Het niveauverschil ervaart Geelhoedt op verschillende vlakken. “Bij Altena was ik bijvoorbeeld gewend om mijn eigen wedstrijdkleding te wassen en zelf naar de wedstrijden te rijden. Bij Kozakken Boys krijgen we een maaltijd voor de wedstrijd, waarna we met een bus naar de wedstrijden gaan. Onze kleding en handdoeken worden netjes gewassen, we bekijken beelden voor de wedstrijd en er is altijd een fysiotherapeut aanwezig”, benoemt hij enkele verschillen.

“Toen ik jaren geleden de overstap maakte van Be Ready naar Altena, dacht ik dat bij Altena alles goed geregeld was. Het is mooi om nu deze ervaring bij Kozakken Boys mee te maken.”

Speeltijd

In de voorbereiding kreeg Geelhoedt uitgebreid de mogelijkheid om zichzelf te laten zien. Bij de start van de competitie bleek dat hij niet tot de eerste elf op het wedstrijdformulier behoorde. Desondanks maakte hij al in zes van de elf competitiewedstrijden minuten en mocht hij twee keer in de basis starten.

“Uiteraard wil iedere voetballer altijd spelen. Ik wist echter dat de stap naar de Tweede Divisie groot zou zijn en kan het daarom goed relativeren als ik op de bank begin. De trainer moet kiezen voor de winnende elf en als ik daar niet bij hoor, heb ik daar begrip voor”, stelt Geelhoedt. “Ik ben tevreden met de speelminuten die ik tot nu toe al gehad heb.”

Vitesse

Het hoogtepunt van zijn eerste maanden bij Kozakken Boys, was het bekerduel van vorige week woensdag tegen Vitesse. In de verlenging mocht Geelhoedt invallen en deed hij er met zijn ploeggenoten alles aan om Vitesse van scoren af te houden.

“Van tevoren droom je van zo’n wedstrijd, als je naar Kozakken Boys gaat. Ik dacht tot vorig jaar dat ik altijd bij Altena zou blijven voetballen, dus vanuit dat oogpunt had ik niet verwacht dit ooit nog mee te mogen maken”, vertelt de middenvelder. “De sfeer was woensdagavond echt super vet. Als je ziet hoe het publiek meeleefde, krijgen we daar allemaal energie van”, geniet hij nog na.

Na negentig minuten voetballen en de verlenging van een half uur, moesten strafschoppen de winnaar van het bekerduel beslissen. “Ik was blij dat Kaj Ramsteijn de vijfde en beslissende strafschop raak schoot”, merkt de Hankenaar op. “Als ik ook nog een strafschop had moeten nemen, hadden de zenuwen wel meegespeeld.”

Volgende ronde

Tijdens het gesprek laat Geelhoedt weten te hopen op PSV als tegenstander in de volgende ronde van de KNVB Beker. Kozakken Boys-aanvoerder Ramsteijn koppelde de Werkendamse club zaterdag echter aan ADO Den Haag. De Werkendammers zullen de wedstrijd op sportpark De Zwaaier afwerken.

“Een mooie loting”, reageert Geelhoedt. “Hopelijk is de sfeer weer hetzelfde als tegen Vitesse. Tegen ADO Den Haag acht ik ons niet kansloos, al is de wedstrijd nog ver weg. Het is dus lastig om nu al te zeggen hoe de kansverhouding precies ligt.”

De wedstrijd tegen ADO Den Haag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker wordt afgewerkt op dinsdag 10 januari 2023 en begint om 20.00 uur.