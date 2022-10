Scholierenlijnen en busverbinding Werkendam - Dordrecht op de tocht: ‘Gevolgen zijn voor ons onaanvaardbaar’

ALTENA • De gemeente Altena maakt zich zorgen over de toekomst van scholierenlijnen in Altena. De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer en wil een groot deel van de acht scholierenlijnen schrappen. Ook staat de busverbinding Werkendam - Dordrecht op de tocht.

De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer. Het programma van eisen hiervoor is deze week gepresenteerd. Deze nieuwe concessie gaat over het openbaar vervoer tussen 2025 en 2035. Tot 2025 verandert er niets. Tot grote zorg van het gemeentebestuur en het schoolbestuur van Curio prinsentuin wordt hierna echter een groot deel van de acht scholierenlijnen geschrapt.

Reizen met reguliere OV

Er maken 350 leerlingen gebruik van de acht scholierenlijnen. De scholieren kunnen via het reguliere Openbaar Vervoer reizen, zo is het standpunt van de provincie. Daarnaast is de provincie ook voornemens om de busverbinding Werkendam - Dordrecht op te heffen. Van deze lijn maken nu, in 2019 vóór de coronacrisis, veertig reizigers gebruik.

Ook verbeteringen

”In het Ontwerp-Programma van Eisen voor de nieuwe concessie van het openbaar vervoer zitten voor Altena ook mooie verbeteringen”, steekt wethouder Hans Tanis van wal. “Bijvoorbeeld het opwaarderen van lijn 121; de verbinding tussen Gorinchem - De Tol - Kromme Nol - Den Bosch en de mogelijk nieuwe verbinding Kromme Nol - Waalwijk - Tilburg. Dat zijn voor onze inwoners verbeterde en nieuwe lijnen, die wij zeer waarderen.”

‘Gevolgen zijn onaanvaardbaar’

“Daar staat echter tegenover dat wij het niet acceptabel vinden dat ongeveer de helft van alle leerlingen van Curio prinsentuin die met de bus komen (voor het overgrote deel van buiten Altena) en de reizigers die naar Dordrecht gaan, straks de dupe zijn. Als leerlingen met hun ouders voor een school willen kiezen, omdat het onderwijs past en aansluit bij de ontwikkeling van een kind, kan en mag het niet zo zijn dat de leerling deze studie niet kan volgen omdat het schoolgebouw, in heel praktische en letterlijk zin, moeilijk bereikbaar is. Wij gaan hier dan ook op korte termijn over in gesprek met de provincie om expliciet aandacht te vragen voor de gevolgen van onze jeugd én om aan te geven dat deze gevolgen voor ons onaanvaardbaar zijn”, stelt de wethouder.

Gezien het belang van de scholierenlijnen voor jongeren, heeft de gemeente Altena er vertrouwen in dat de provincie open staat voor de argumenten en dat er een constructief gesprek volgt.

Bustransferium Hoge Maasdijk

“Een eventuele beperking van het aantal scholierenlijnen naar/van Curio prinsentuincollege kan gevolgen hebben voor (de planning en/of omvang van) het bustransferium aan de Hoge Maasdijk dat in voorbereiding is”, aldus wethouder Tanis. “Inmiddels zijn de direct betrokkenen bij dit bustransferium door ons geïnformeerd over deze ontwikkeling.”