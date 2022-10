Niet noodzakelijke verlichting gaat in Altena om 21.00 uur uit

26 minuten geleden

ALTENA • De gemeente Altena neemt maatregelen om het energieverbruik van de verlichting in de openbare ruimte te verminderen. Zo worden gebouwen en monumenten niet meer de hele nacht verlicht en is sfeerverlichting in de openbare ruimte maar voor een periode van twee maanden toegestaan. Met deze maatregelen brengt de gemeente haar energieverbruik omlaag. Dat scheelt in de kosten en is beter voor het klimaat

Op zaterdag 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, start de gemeente met het omzetten van de tijdschakelaar bij ongeveer 25 aangelichte gebouwen zoals torens, molens en monumenten verspreid door de gemeente. De verlichting dooft hierna na 21.00 uur.

Sfeerverlichting

Sfeerverlichting in de openbare ruimte, zoals kerstversiering, is deze winter toegestaan van 15 november tot 15 januari 2023. Deze verlichting mag in deze periode ook na 21.00 uur blijven branden.

Led in de openbare ruimte

Ook dit najaar vervangt de gemeente een groot aantal lampen in de lantaarnpalen door energiezuinige ledverlichting. De lichtbundels zijn scherper, waardoor er minder ‘strooilicht’ is. Dit is beter voor plant en dier. ’s Nachts brandt de verlichting gedimd. In Altena is inmiddels al 75 procent van de buitenverlichting energiezuinig. Eind 2025 geldt dat voor de gehele buitenverlichting in de gemeente.