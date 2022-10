Geen verplichte vuurwerkvrije zones in Altena rondom jaarwisseling

ALTENA • De gemeente Altena gaat geen verplichte vuurwerkvrije zones aanwijzen rondom de jaarwisseling. Dit meldde burgemeester Egbert Lichtenberg tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond.

“Tijdens de jaarwisseling is de volledige capaciteit van de politie nodig om alles in goede banen te leiden. Dit betekent dat er in Altena geen verplichte vuurwerkvrije zones kunnen worden afgekondigd. Dit zal namelijk niet te handhaven zijn”, lichtte de burgemeester toe.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone

Het is voor inwoners uit de gemeente wel mogelijk om met elkaar afspraken te maken over een vrijwillige vuurwerkvrije zone. “Als zij dit kunnen managen en regelen, horen wij dat als gemeente graag. Dit soort initiatieven mogen.”

De aanleiding voor het gesprek over vuurwerk, was een vraag van AltenaLokaal-raadslid Ruben Siland. Hij wilde met de gemeenteraad nadenken over alternatieven, om wanneer er geen vuurwerkverbod komt de jaarwisseling voor iedereen prettig te houden.

Weinig invloed

Suggesties als een droneshow of vuurwerkshow werden door portefeuillehouder Lichtenberg ontraden, omdat dit weinig invloed heeft op het beperken van overlast door vuurwerk.