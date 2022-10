Aantal verkeersongevallen in Altena vorig jaar fors gestegen

ALTENA • In de gemeente Altena vonden vorig jaar 335 verkeersongevallen plaats. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van 2020, toen er 263 ongevallen genoteerd werden.

Met deze stijging van 27,4 procent staat Altena op de veertiende plaats van de gemeenten in Noord-Brabant, waarin het aantal verkeersongevallen het sterkst steeg. Dat blijkt uit een analyse van Independer, op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat.

Van de 335 ongevallen in 2021, was er bij 299 uitsluitend materiële schade. In 35 gevallen liepen verkeersdeelnemers letselschade op. Bij één ongeval was er een dodelijk slachtoffer te betreuren.

Nederland

In 2021 werden in heel Nederland ruim 114.000 verkeersongevallen gemeld. Dat is een toename van 10,3 procent ten opzichte van 2020.

Vooral in de provincie Noord-Brabant ging het veel vaker mis dan het voorgaande jaar. Hier nam het aantal ongelukken in het verkeer zelfs toe met bijna 20 procent. Altena ligt dus nog ruim boven dit gemiddelde.

In maar liefst driekwart van alle Nederlandse gemeenten was er een toename in het aantal ongelukken.