Nieuw Biesboschboek: ‘Visserij in de Biesbosch door de jaren heen’

ALTENA • Het vijfde deel in de serie ‘Verhalen uit de Biesbosch’ verschijnt op zaterdag 10 december. Dit boek draagt de titel ‘Visserij in de Biesbosch door de jaren heen’ en is geschreven door de deze zomer overleden natuurbeschermer en Biesboschcultuurminner Jan van der Esch uit Papendrecht.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw interviewde Van der Esch tientallen oud-beroepsvissers, die voor een schamel loontje van 15 gulden in de week veel ontberingen moesten lijden en meer van huis waren dan thuis bij moeder de vrouw en hun kroost.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog verdienden nog zo’n zestig beroepsvissers uit de omringende Biesboschdorpen de kost met de visserij in de kreken en killen van de Biesbosch en op de rivieren. Zij waren de opvolgers van de bijna industriële visbedrijven van een halve eeuw daarvoor. En nog eerder van de steekvisserij die in de Gouden Eeuw zelfs coöperatieve vormen aannam.

Deze zalmsteekvisserij heeft een paar eeuwen lang een grote bloei doorgemaakt en de landsheer veel inkomsten opgeleverd. Misschien kunnen we wel stellen dat de legers van Willem van Oranje, in de strijd tegen de Spanjaarden (Tachtigjarige Oorlog), mede dankzij de inkomsten uit de visserij in de Biesbosch konden worden gefinancierd en dat deze visserij daardoor aan de wieg stond van de Staat der Nederlanden.

Er zijn echter ook altijd stropers geweest en scharrelaars, alsmede boeren, griend-werkers en andere buitenlui, die graag een graa(n)tje van de enorme visrijkdom van de Biesbosch probeerden mee te pikken.

‘Visserij in de Biesbosch door de jaren heen’ is gebonden in een hard kaft, telt negentig pagina’s en is geïllustreerd met meer dan vijftig, vaak unieke en historische, foto’s. Het boek gaat 12,95 euro kosten en is vanaf 10 december te koop bij de betere boekhandels in de regio. Het is nu al online te bestellen via: www.biesboschboek.nl.