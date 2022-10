• Kindcentrum de Halm in Almkerk is ‘Gi Ga Groen’.

ALMKERK • In de afgelopen weken is er bij Kindcentrum de Halm in Almkerk gewerkt aan het thema ‘Gi Ga Groen’. Alle klassen hebben binnen het project verschillende onderdelen uitgewerkt.

Van de jungle, naar de oceaan, de bodemdieren, moestuin en het bos. Groep 3/4a heeft in het kader van de plasticsoep afval opgeruimd in het dorp. In de klas hebben ze er een prachtig kunstwerk van gemaakt.

Op donderdag 20 oktober konden alle ouders en belangstellende alle creaties van de groepen bekijken. Wat een creativiteit was er te zien.