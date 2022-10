Dertigste deel van historische reeks: de rol van Altenase vrouwen in het verleden

di 25 okt 2022, 13:19

Algemeen 255 keer gelezen

ALTENA • Het dertigste deel van de historische reeks ‘Vrouwen in de historie van Altena en Heusden’ verschijnt op donderdag 3 november. In dit verrassende boek wordt het optreden van vrouwen in al zijn facetten beschreven, met thema’s als de rol van de huisvrouw en vrouwen die in godsdienstig opzicht hun eigen weg gingen.

Met boeiende verhalen over gravin Jacoba van Beieren die geconfronteerd werd met haat en geweld en Walburgis van Nieuwenaer, de echtgenote van de door Alva gedode Heer van Horne. Over Anthonetta van Calcar, die lid was van het patriottisch leesgezelschap in Heusden, de vrouwen van Kleidorp (Genderen) en de klederdracht van vrouwen uit Veen.

Vrouwen in politiek

Over Toontje Sprenger, die in 1939 lid werd van de gemeenteraad van De Werken en Sleeuwijk, de schrijfster Mink van Rijsdijk uit Uitwijk en de schrijfster Geertje Gort uit Oudendijk. Over de Zusters Franciscanessen in Woudrichem, de Moedermavo, een vorm van tweedekansonderwijs, en Adrie Werther-van Suijlekom, die meer dan 20 jaar actief was in de gemeentepolitiek.

Ondernemende vrouwen

Fientje Bax vertelt hoe ondernemende vrouwen door samen te werken en kennis te delen Altena verrijken. Deze betrokkenheid en creativiteit blijken ook uit het artikel over de talrijke vrouwenorganisaties in de regio. Enkele bijzondere vrouwen zoals minister Carola Schouten, wielerkoningin Marianne Vos en kunstenaar Els Rutgers maken deze van veel illustraties voorziene bundel compleet.

Verkooppunten

Deel 30 is de laatste uitgave van de Reeks, die in 1990 begon. Het boek is in veel verkooppunten verkrijgbaar. Zie hiervoor de website www.historischereeks.nl.