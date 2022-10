Een bakkie doen bij Inlooppunt Werkendam

WERKENDAM • Margot Braal van Inlooppunt Werkendam nodigt opnieuw mensen uit om eens een bezoekje te komen brengen.

“Het kan even een grote stap zijn, zomaar ergens naar toe waar je de mensen misschien niet kent. Maar geloof me, iedereen vindt het leuk om weer nieuwe gezichten te zien en u bent zó gewend”, vertelt ze. “Het inlooppunt is bedoeld voor iedereen die het fijn vindt om contacten te onderhouden met anderen, of nieuwe contacten te maken. Ook voor iedereen die werkeloos thuis is, die alleen is en ook eens met anderen wil praten, voor wie de dagen (te) lang duren en voor iedereen met of zonder geloofsovertuiging.”

De gastvrouwen en gastheren vinden het al zeven jaar fijn om bezoekers te mogen ontvangen en om het de gasten naar hun zin te maken. Er is altijd de mogelijkheid voor een praatje. De gasten van Inlooppunt Werkendam zijn mensen van alle leeftijden, die het waarderen dat deze ontmoetingsplek er is.

Wat wordt er gedaan op zo’n morgen? “Net wat u zelf wilt”, vertelt Braal. “Gewoon gezellig met elkaar kletsen natuurlijk, of een spelletje met elkaar doen. We leven met elkaar mee als er iemand ziek is door een kaartje te sturen. Soms is er een quiz of bingo. Ongeveer één keer per twee maanden wordt de morgen gezamenlijk afgesloten met een maaltijd. Ook wordt er zo nu en dan een uitje georganiseerd, waarbij de financiële bijdrage van de gasten zo laag mogelijk wordt gehouden.”

“Denk er eens over of dit misschien ook iets voor u is, maar kom de eerste keer vooral samen met een bekende”, roept Braal op. “De deuren van d’Altenaer staan op woensdag- en op vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur open om u te ontvangen. U betaalt voor de hele morgen 1,00 euro.” Rond 11.30 uur gaan de gastvrouwen opruimen en gaat een ieder zijns weegs. Is het net te ver om te lopen, dan is daar een oplossing voor. Bel in dat geval een dag van tevoren naar 06-13371264. Er wordt dan vervoer naar het Inlooppunt en terug naar huis geregeld.

Meer informatie over Inlooppunt Werkendam is te vinden op www.inloopwerkendam.nl, of te verkrijgen via Margot Braal (06-41025706).