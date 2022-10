Rick de Leeuw & band komen naar Nieuwendijk: 29 oktober in Xinix

NIEUWENDIJK • Rick de Leeuw & band komen op zaterdag 29 oktober naar Nieuwendijk, om op te treden in Xinix.

In de jaren ’90 was Rick de Leeuw met zijn Tröckener Kecks op een energieke, bevlogen en originele wijze toonaangevend voor de Nederlandstalige rockmuziek. Samen met Thé Lau van The Scene baande hij een weg voor bekende bands als Van Dik Hout en Bløf. Vele zomers graasde hij met de Kecks de festivalweides van Nederland en Vlaanderen af en werd hij de soundtrack van deze generatie.

Nu is hij terug met ‘Zonder Omweg’ en maakt hij zijn terugkeer naar de frontlinie van de Nederlandstalige rockmuziek. Elf nummers over heimwee, seks, wreedheid en verlangen. Soms duister, dan weer uitbundig, altijd intens. Robuust en poëtisch en bij vlagen heerlijk vilein. Sober, puur en recht op het doel, zonder omweg.

Met een tournee met de hoogtepunten uit zijn rijke repertoire en een mooie mix van oud en nieuw doet hij ook Xinix aan tijdens zijn tour. Xinix gaat zaterdag 29 oktober om 21.00 uur open.

Entree kost voor jeugdleden 12,00 euro. Overige leden betalen 14,00 euro en niet-leden 15,00 euro.

Meer informatie en voorverkoop via de websites www.xinix.nl en www.rickdeleeuw.be.