Altena kent relatief veel laaggeletterden: circa 7.700 mensen

1 uur geleden

Algemeen 109 keer gelezen

ALTENA • In de gemeente Altena woont een relatief hoog aantal laaggeletterden. Circa 7.700 mensen, wat neerkomt op zo’n 13,5 procent van alle inwoners. Altena scoort hiermee hoger dan het landelijk gemiddelde van 12 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Cubiss.

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is iemand met taalniveau 1F, het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten, of lager. Dit houdt in dat een laaggeletterde wel een beetje kan lezen en schrijven, maar hier in het dagelijks leven moeite mee heeft. Er is een duidelijk verschil met analfabeten, want zij kunnen helemaal niet lezen en schrijven.

Kwart is 65-plusser

Tussen de 13 en 16 procent van de 16 tot en met 65-jarigen in Altena is laaggeletterd. Dit zijn ruim 5.000 inwoners. Daarnaast is meer dan een kwart van de leeftijdsgroep 65-plussers laaggeletterd, dit zijn ruim 2.700 inwoners. Ten opzichte van het landelijke percentage scoort Altena hoger, maar ook ten opzichte van de provincie Noord-Brabant (10,6 procent) kent Altena een relatief hoger aantal laaggeletterden.

Binnen Altena wonen in de gebieden Wijk en Aalburg, Centrum Werkendam, Welgelegen, Sleeuwijk, Hank, Dussen, Woudrichem, Almkerk, Rijkswijk en Andel verhoudingsgewijs de meeste laaggeletterden. De kans op laaggeletterdheid is hier behoorlijk hoog. Spijk, Veen, Meeuwen, Babyloniënbroek en Werkensepolder worden juist gekenmerkt door relatief zeer weinig laaggeletterden.

In Genderen, Burchtpolder, Giessen en Uitwijk en Waardhuizen is de kans op laaggeletterde inwoners behoorlijk laag. En in de gebieden Eethen, Drongelen, Vervoornepolder en Nieuwendijk is die kans gemiddeld. Er zijn geen gebieden in Altena waar de kans op laaggeletterdheid zeer hoog is

Verklaring voor laaggeletterdheid

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de mate van geletterdheid samenhangt met demografische en sociaaleconomische kenmerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, leeftijd, arbeidsmarktstatus, geslacht, opleidingsrichting, beroepsprestige en land van herkomst.

Omdat gemeenten, wijken en (dorps)kernen van elkaar verschillen wat betreft demografie en sociaaleconomische structuur, komt laaggeletterdheid in bepaalde gebieden vaker voor.

Oudere populatie

Binnen Altena worden de gebieden Dussen (51,9 procent), Hank (53,3 procent), Woudrichem (51,8 procent), Almkerk (50,7 procent) en Sleeuwijk (49 procent) gekenmerkt door een relatief oudere populatie. Dit is volgens Cubiss een belangrijke verklaring voor het feit dat er in deze gebieden een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden.

Ook Drongelen, Uitwijk en Waardhuizen, Babyloniënbroek en Nieuwendijk kennen een relatief oudere populatie inwoners (respectievelijk 57, 50, 50 en 50 procent), maar deze gebieden scoren weer lager op andere kenmerken van laaggeletterdheid, waardoor de kans op laaggeletterde inwoners hier lager is.

Non-participatie op arbeidsmarkt

Non-participatie op de arbeidsmarkt vormt ook een belangrijke verklaring voor het hogere percentage laaggeletterden in een aantal gebieden, waaronder in Hank, Andel en Welgelegen. Hier participeert 11 procent van de potentiële beroepsbevolking niet op de arbeidsmarkt. In Wijk en Aalburg en Woudrichem is dit 10 procent.

Migratieachtergrond

De gebieden Centrum Werkendam (10 procent), Hank en Woudrichem (9 procent) en Welgelegen, Sleeuwijk en Rijswijk (8 procent) kennen een relatief hoog percentage inwoners met een migratieachtergrond. Dit is een verklaring voor een oververtegenwoordiging van laaggeletterden in deze gebieden.

Aanpak laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid aan te pakken, wil Altena zich gaan binden aan het Taalakkoord. Ook wil de gemeente taalklassen organiseren en bedrijven ondersteunen in hun aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer.