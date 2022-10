MTS Fysiotherapie Werkendam verhuist naar voormalige bibliotheekruimte

vr 21 okt 2022, 14:45

WERKENDAM • Sinds de verhuizing van de bibliotheek naar Het Vlechtwerk, staat de voormalige bibliotheekruimte aan de Gedempte Haven in Werkendam leeg. In de loop van 2023 verhuist Maatschap Fysiotherapie Werkendam naar dit pand.

Gemeente Altena heeft de afgelopen tijd gezocht naar een invulling die past bij de gemeentelijke wijklocatie die in het pand gevestigd blijft, en die aansluit bij de maatschappelijke bestemming.

Nu Maatschap Fysiotherapie Werkendam naar het pand verhuist, worden er onder andere behandelkamers en een oefenruimte voor fysiotherapie in de ruimte gerealiseerd. Op korte termijn start de verbouwing, die ongeveer vier maanden gaat duren. Daarna volgt een feestelijke opening.

Geschikte invulling

“Lange tijd hebben we gezocht naar een geschikte invulling voor deze locatie. We zijn dan ook erg blij dat we met MTS fysiotherapie een maatschappelijke partner hebben gevonden, die voor een langere periode een goede invulling geeft aan dit gemeentelijke pand”, zegt wethouder Shah Sheikkariem, die gemeentelijk vastgoed in zijn portefeuille heeft.

“De activiteiten van deze nieuwe huurder sluiten mooi aan bij ons gedachtengoed van een Vitaal Altena. Nu we deze invulling gevonden hebben, richten we onze aandacht ook weer op de naastgelegen gemeentelijke wijklocatie. Deze willen we intensiever gaan gebruiken, waarmee we onze dienstverlening verbeteren en Werkendam beter zullen bedienen.”

Ook Maatschap Fysiotherapie Werkendam geeft aan heel blij te zijn dat in goede samenwerking met de gemeente een mooie locatie is gevonden om goede, passende zorg te kunnen blijven verlenen.

Onderverhuur

Er is nog ruimte voor een kleinschalige onderverhuur, passend bij de maatschappelijke context. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij MTS Fysiotherapie.