Insecten bestuderen of een ansichtkaart schrijven bij Duits: het kon tijdens de Open Middag op het Altena College

vr 21 okt 2022, 09:16

SLEEUWIJK • Het prachtige najaarsweer tijdens de Open Middag van het Altena College op woensdag 19 oktober was een kadootje. Maar helemaal overweldigend was het enthousiasme en de belangstelling van de bezoekers.

Voor Louise Bouman uit Dussen is het de negende keer dat ze een Open Middag of Open Dag van het Altena College bezoekt: “Ik vind het hier superleuk. Elke keer zijn er weer nieuwe dingen. Ik zit nu ook in groep 8 en ga dit schooljaar kiezen voor een middelbare school”, vertelt ze.

Net als Louise kwamen heel veel andere leerlingen van groep 7 en 8 sfeerproeven in de school. Zo’n tweehonderd leerlingen van het Altena College stonden met vrijwel het voltallige team klaar, om de nieuwe lichting brugklassers rond te leiden en uit te leggen wat er op hun school allemaal te beleven valt. Zo was er een ‘suiker challenge’ bij Lifestyle & Duurzaamheid, kon je insecten en voeding bestuderen bij Natuur & Wetenschap, of een ansichtkaart schrijven bij Duits. Dus alle opa’s, oma’s, ooms, tantes enz.; houd de brievenbus goed in gaten.

De Open Middag is onderdeel van een leuk en gevarieerd kennismakingsaanbod. De eerstvolgende activiteiten zijn de Altena Sneak Peeks (rondleidingen voor leerlingen van groep 8) en de informatieavonden voor ouders/verzorgers van groep 8 op 22 en 24 november aanstaande. Op 25 januari 2023 hoopt men nog een keer de deuren open te zetten. Kijk op de website van het Altena College voor meer informatie over de leuke en uitdagende activiteiten de komende maanden.