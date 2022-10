Gemeente kijkt positief terug op tweede Dutch Food Week Altena

ALTENA • Met bijna het dubbele aantal activiteiten ten opzichte van vorig jaar, van bijna drie keer zoveel organisatoren en meer dan drie keer zoveel bezoekers, mag de tweede Dutch Food Week Altena een groot succes heten.

Kun je een maaltijd samenstellen van ingrediënten uit Altena? Of een taart bakken? De Dutch Food Week Altena leerde veel bezoekers dat dit kan. Hoe lekker dat is. En vertelde de verhalen achter de producten.

Inspirerende activiteiten

Ruim drieduizend mensen proefden de waren uit Altena, leerden meer over de productie en hoorden over ontwikkelingen en innovaties. Tijdens workshops, rondleidingen, proeverijen, fiets- en wandeltochten. Van de kantine van het Altena College tot de bibliotheek in Woudrichem, van de boerderij in Wijk en Aalburg tot de moestuin in Almkerk. Het programma zat vol inspirerende activiteiten. ‘De geweldige inzet van organisatoren en bezoekers zorgde voor succesvolle tweede editie. Daar wil de gemeente iedereen hartelijk voor bedanken’, laat de gemeente Altena weten.

Waarde van voedsel

“Wat mooi om te zien hoe dit jaar nog meer initiatieven ontstonden rondom Dutch Food Week Altena”, zegt wethouder Roland van Vugt. “Dat nog meer mensen zich konden laten verrassen door de veelzijdigheid van onze streek. En kennis konden maken met enthousiaste agrarische ondernemers die dagelijks werken aan de maaltijd van vandaag en morgen, en ons open landschap. Hopelijk stimuleert het mensen na te denken over de waarde van voedsel.”

Circulair voedselsysteem

Dutch Food Week Altena past bij het streven van de gemeente om in 2046 een circulair voedselsysteem te hebben. Gezond, lokaal, duurzaam en zonder verspilling. Altena heeft alles in huis om dat te bereiken: de vitale en landelijke omgeving, de diversiteit van de landbouw en voedselsector en de ondernemersmentaliteit.