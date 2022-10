Beloning van 250.000 euro voor gouden tip in ‘cold case’ Germa van den Boom

1 uur geleden

Algemeen 230 keer gelezen

ALTENA • De Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning van 250.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de vermissingzaak van Germa van den Boom.

Wie weet waar de in 1984 verdwenen Germa van den Boom is? Al 38 jaar houdt het antwoord op deze vraag de familie en het coldcaseteam in de greep. Daarom looft de Peter R. de Vries Foundation een forse beloning uit voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Germa.

Om aanspraak te maken op de 250.000 euro dient de gouden tip voor 20 april 2023 bij de Foundation te zijn binnengekomen.

Ultieme poging

De toen 19-jarige Germa van den Boom verdween in de nacht van 28 op 29 juli 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Peter R. de Vries besteedde in zijn programma regelmatig aandacht aan deze mysterieuze verdwijningszaak in de hoop deze ooit op te lossen. Nu, 38 jaar later, doet zijn Foundation een ultieme poging duidelijkheid te verschaffen.

Nu of nooit

“De familie realiseert zich dat de hernieuwde aandacht voor de verdwijning van Germa opnieuw behoorlijk wat emoties zal losmaken, zeker bij de bewoners van Nieuwendijk”, zegt Conny Langerak, de oudere zus van Germa, tegen de NOS. “Voor ons als familie is het echter, juist na zoveel jaren, onverteerbaar om niet te weten wat er met haar is gebeurd. Daarom trekken wij met de Peter R. de Vries Foundation nog één keer alle registers open. Het is nu of nooit.”

Zie voor alle informatie: https://www.peterrdevries.nl/