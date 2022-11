Verbeteringen in app van Het Kontakt

REGIO • De app van nieuwsblad Het Kontakt is vernieuwd. “Onze app is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden”, zegt Jerry van Buuren, online marketeer bij Kontakt Mediapartners.

Het Kontakt is al jarenlang een betrouwbare bron van informatie voor wie op de hoogte wil blijven van het lokale nieuws. Op papier, online of via de app.

De eerste app van Het Kontakt werd in 2012 gelanceerd. Door de jaren heen is de app regelmatig geüpdatet met de nieuwste technieken. Zo is de app ooit begonnen met twee titels; inmiddels heeft het lokale nieuws van alle dertien edities van Het Kontakt een plek in de app.

Het tweede ‘app-lustrum’ is aanleiding geweest voor een forse vernieuwing van de app. Het menu is ingrijpend veranderd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Gemakkelijk switchen van de ene titel naar de andere, om zo op de hoogte te blijven van het nieuws uit een groter gebied.

• Het navigeren naar de UITagenda, het Marktplein en de vacatures is een stuk praktischer ingericht.

• Het is nu ook mogelijk om de digitale krant (e-paper) te downloaden en te lezen via de app.

• De app-gebruikers kunnen op een eenvoudige manier tips insturen voor de redactie.

Wat blijft is dat de app 24/7 gevoed wordt met lokaal nieuws uit de regio’s waar Het Kontakt verschijnt.

De app is te downloaden via de App Store of via de Playstore van Google. Daar is ook de update van de app te vinden voor wie de app al heeft.