Altena komt met tegemoetkoming van 100 euro voor behalen van C-diploma

ma 17 okt 2022, 15:44

Algemeen 541 keer gelezen

ALTENA • Ouders die hun kind het C-diploma laten halen, krijgen binnenkort een tegemoetkoming van maximaal 100 euro van de gemeente Altena.

“In het kader van veiligheid, vitaliteit en gezondheid willen we graag alle ouders aanmoedigen hun kinderen zwemvaardig te laten worden. Ons doel is om de zwemveiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen”, beredeneert het college dit besluit. Met de tegemoetkoming wordt verder uitvoering gegeven aan de nota ‘Beleid verbeteren zwemvaardigheid in de gemeente Altena’, welke in juni 2020 vastgesteld werd door de gemeenteraad.

Oude regeling

Voor inwoners van de voormalige gemeente Aalburg bestaat nu nog altijd de regeling, dat de eerste leskaarten voor de zwemdiploma’s A, B en C van alle kinderen vergoed worden. Dit zorgt voor scheve verhoudingen binnen de gemeente Altena, omdat deze regeling er niet is voor inwoners van de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem.

De plaatselijke regeling voor de voormalige gemeente Aalburg wordt daarom vervangen voor de gemeente-brede regeling. Op 1 januari 2023 wordt deze oude regeling ingetrokken.

Nieuwe regeling

De nieuwe gemeente-brede regeling gaat op deze datum juist van start. Alle ouders uit Altena kunnen per 1 januari 2023 online de subsidie van maximaal 100 euro aanvragen. Om deze regeling te kunnen financieren is in de nota ‘Beleid verbeteren zwemvaardigheid in de gemeente Altena’ van 2020 een post van 50.000 euro opgenomen.

Extra regeling

Gezinnen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon, hebben ook de mogelijkheid om een vergoeding voor het behalen van het A-, B- en C-diploma of het EasySwim-diploma aan te vragen bij www.kindpakket.nl.