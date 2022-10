Hoofdbrekens door energietarieven voor bedrijven, verenigingen en kerken in Altena

ALTENA • De hoge energietarieven zorgen voor veel hoofdbrekens. Niet alleen bij de particulier, maar ook bij bedrijven, verenigingen en kerken is het een issue. Conservenfabriek HAK in Giessen is een voorbeeld. Begin volgend jaar legt het bedrijf de productie zes weken stil om de hoge energiekosten het hoofd te kunnen bieden.

Bij voetbalvereniging GRC 14 in Giessen/Rijswijk was het onlangs schrikken geblazen. “Wij betalen nu 1600 euro per maand aan energiekosten. Ons contract loopt 31 december af. Wij kunnen nu via een inkooporganisatie een nieuw contract tekenen voor 4830 euro per maand gedurende drie maanden, of 5088 euro voor een contract gedurende zes maanden”, legt penningmeester Arie Strik uit.

Zijn club moet dus voor het driedubbele op gaan draven. “Bij het oude contract was het gas 0,18 cent per kubieke meter en nu 2,00 euro en dat laatste is relatief nog gunstig.” Vanuit de voetbalclub is er al een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Daarnaast zullen de leden een (tijdelijke) contributieverhoging worden voorgesteld. “Maar daar kunnen we ook niet elk jaar mee aankomen”, vindt Strik.

Continu zoeken

Orchideënkwekerij Butterfly Orchids in Andel kent ook wel energieperikelen, maar die zijn min of meer beheersbaar, zegt directeur/eigenaar Gerben van Giessen. “Wij hebben nogal wat mogelijkheden om met energie te switchen. Wij kunnen er snel op inspelen.”

Het Andelse bedrijf heeft in het verleden al veel maatregelen genomen. Als je langs de provinciale weg rijdt, zie je het grote aantal zonnepanelen dat het bedrijf heeft laten plaatsen. Butterfly Orchids haalt daar veel energie uit. “We hebben ook LED-verlichting en kunnen met de doeken eveneens reageren. Zo blijf je continu wel zoeken naar wat het beste is”, aldus Van Giessen. Zijn bedrijf levert overigens al jaren achtereen elektra en warmte aan het tegenover gesitueerde zwembad AquaAltena.

Dertigduizend kubieke meter gas

Bakkerij Van Ballegooijen uit Veen (met daarnaast winkels in Wijk en Aalburg en Werkendam) ontvangt zijn energie nog tegen een redelijke prijs, deelt eigenaar Rien van Boven mee. Van Ballegooijen heeft twee op gasgestookte ovens in gebruik. Dertigduizend kubieke meter gas ‘eten’ die jaarlijks. Daarnaast draaien al zijn machines op elektriciteit en dat vergt zo’n 150.000 kwh. “Het is een heel onzekere tijd. Hopelijk wordt het niet nog erger. Er hebben ook al bakkers bij mij aangeklampt om ook voor hen te gaan bakken. Dat doen we niet. Wij moeten ook goed voor ons eigen personeel zorgen.”

Voor Van Ballegooijen is switchen van gas naar volledig elektrisch geen optie. “Verduurzamen is een makkelijk woord, maar of we nu met elektriciteit of gas werken maakt weinig uit.” Van Boven is benieuwd wat de klanten met de kerst gaan doen. “Dat kan twee kanten op. De mensen hebben minder te besteden, of ze gaan het net als tijdens corona thuis gezellig maken.”

Wijziging in tarieven

Cafetaria/restaurant Happetap in Wijk en Aalburg werd in november vorig jaar al geconfronteerd met de wijziging in de tarieven. “Ons contract bij Essent liep af en daardoor hebben we nu een variabel contract. We waren net een half jaar te laat voor gunstigere tarieven. We zijn heel benieuwd hoe de klap is als volgende maand de definitieve eindafrekening van dit jaar op de mat valt”, reageert eigenaar Mart Schippers. “We zijn ook erg benieuwd hoe we het nieuwe energiejaar ingaan.”

Happetap frituurt louter op gas. Alle andere machines zijn elektrisch. “Wij hebben zonnepanelen. Helemaal overgaan op elektrisch is niet gemakkelijk. Dan moet je zelf een eigen stroomhuisje neerzetten.” Happetap zit in een betrekkelijk nieuw pand. “Dat is al duurzaam gebouwd. Dus op dat vlak is er weinig meer te halen”, aldus Schippers, die nog wel kwijt wil dat hij nog wat vet op de botten heeft. “Je moet op tijd sparen voor slechtere tijden.”

Thermostaat omlaag

Ook bij diverse kerken zijn de energietarieven een agendapunt. De thermostaat tijdens de diensten flink omlaag, of zelfs avonddiensten schrappen wordt er hier en daar gesuggereerd. Bij Hervormd Werkendam is daar op dit moment geen sprake van. “Niet in die zin dat we bijvoorbeeld de avonddiensten zouden moeten laten vervallen”, zegt scriba Ronald Golverdingen. “Wel zijn we aan het kijken of we in de toekomst energiebesparende maatregelen moeten gaan nemen.”

Hervormd Werkendam heeft twee kerkgebouwen (de Dorpskerk en de Biesboschkerk) en daarnaast het verenigingsgebouw De Bron. “Aan De Bron hebben we wel het luchtbehandelingssysteem aangepast middels warmteterugwinning.” Golverdingen onderstreept dat de situatie wel goed in de gaten wordt gehouden. “Hopelijk komt er indien nodig ook een regeling voor de kerken.”